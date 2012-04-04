به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حق‌الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های داخلی کشور و جلوگیری از اعمال سلایق گوناگون در این بخش؛ موضوعی است که هر ساله از طریق هماهنگی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد.

طی چند سال گذشته، روش تعیین حق‌الزحمه کاریابی‌ها تغییراتی داشته است؛ به نحوی که در سال‌های نه چندان دور هر کاریابی برای بکارگماری افراد جویای کار در بنگاهها و واحدهای مختلف اقتصادی، یک ماه حقوق فرد را به عنوان حق‌الزحمه دفتر کاریابی دریافت می‌کردند.

در یکی دو سال اخیر این رویه تغییر کرد و با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این میزان بیشتر در حد تعیین اعداد ثابت باقی ماند.

هرچند این رویه طبق گفته دفاتر مشاوره شغلی به ضرر آنها بوده است؛ چرا که در قالب فرمول قبلی می‌توانستند درآمد بیشتری نیز از به کار گماردن هر فرد به دست بیاورند، اما در سال گذشته و امسال از طریق فرمول جدید حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.

بابک هاشمی پور؛ در گفتگو با مهر با اشاره به تعیین و ابلاغ میزان حق‌الزحمه جدید دفاتر کاریابی برای هر بکارگماری در سال جاری، گفت: حق الزحمه 140هزار تومانی به ازاء هر فرد، برای بکارگماری‌های از محل بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه (سیاست تشویقی برای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی مازاد) درنظر گرفته شده است.

رئیس کانون انجمن های صنفی کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور، اظهار داشت: طبق آخرین مصوبه هیئت مرکزی نیز مبلغ حق‌الزحمه دفاتر کاریابی در بکارگماری های عادی، برای افرادی که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند، نصف مبلغ مصوبه سال جاری حداقل دستمزد (389 هزار و 700 تومان) خواهد بود.

وی تاکید کرد: به عبارتی برای بکارگماری هر فرد در سال جاری دفاتر کاریابی به میزان حدود 200 هزار تومان دریافت خواهند کرد که این مبلغ حدود 60 هزار تومان بیشتر از بکارگماری افراد در قالب فرمول بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه است.

وضعیت حق الزحمه حداکثر بگیران

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها، ادامه داد: همچنین برای افرادی که بالاتر از مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار دریافت می‌کنند نیز، حق‌الزحمه کاریابی به میزان حدود 200 هزار تومان (50 درصد مصوبه مزد 91) و 20 درصد مابه التفاوت مبلغ دریافتی فرد است.

هاشمی پور افزود: به عنوان نمونه اگر فردی دارای حداقل دستمزد 500 هزار تومانی پس از بکارگماری در سال 91 باشد، حق‌الزحمه کاریابی 50 درصد مصوبه دستمزد 91 و 20 درصد نیز مازاد دریافتی فرد است. طبق این فرمول برای این نمونه کاریابی 200 هزار تومان به اضافه 20 هزار تومان دریافت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: این مصوبه تا زمانی که تغییری در وضعیت حق الزحمه‌های کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی ایجاد نشود، پابرجا خواهد بود و باید اجرا شود.