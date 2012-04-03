به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسماعیلی با اشاره به اینکه تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از 25 اسفند سال 90 تا 13 فروردین سال 91 به 6 هزار و 989 مأموریت شامل 2 هزار و 225 مأموریت تصادفی و 4 هزار و 764 مأموریت غیر تصادفی اعزام شدن، اظهار داشت: هر یک از این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 8 درصد افزایش، 2 درصد کاهش و 13 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت 219 نفر در حوادث غیر تصادفی اورژانسی فوت کردند، افزود: در مدت مذکور 25 نفر بر اثر حوادث رانندگی استان اصفهان در صحنه‌حادثه جانشان را از دست دادند که تعداد جان باختگان در حوادث رانندگی شهری و جاده‌ای به میزان 9 و 16 نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش 18 و 6 درصدی در تعداد فوتی‌ها همراه بوده است .

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان ادامه داد: اورژانس 115 استان اصفهان در نوروز امسال سه امداد هوایی و 59 مأموریت موتوری را انجام داد.

وی تصریح کرد: متأسفانه با وجود تذکرات بسیار مبنی بر رعایت مسائل ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و هشدارهای مرتبط با خطرات گاز CO، در نوروز سال جاری 4 نفر در استان اصفهان بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن جان باختند و 50 نفر نیز دچار مسمومیت شدند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش داشته است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه حوادث ویژه‌ی استان اصفهان در ایام نوروز امسال با 113 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 51 حادثه رسید، یادآور شد: فوتی‌های ناشی از تصادف در این مدت مربوط به حوادث رانندگی رخ داده در شهرستان‌های اصفهان، نطنز، لنجان، دهاقان، نایین، فریدن، فلاورجان، شاهین‌شهر، شهرضا، سمیرم و اردستان بود که در هر یک از این حوادث به ترتیب شش، یک، دو، یک، دو، یک، یک، دو، شش، یک و دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در نوروز امسال با به‌کارگیری 104 پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شامل 48 پایگاه شهری، 55 پایگاه جاده‌ای، یک بالگرد امدادی، دو موتورلانس، یک اتوبوس آمبولانس و 14 اتاق فرمان به مسافران نوروزی و امدادخواهان حوادث در استان اصفهان خدمات درمانی پیش ‌بیمارستانی را ارائه کرد.