دانشگاه های گرمسار نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب عصر روز سه شنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات با بیان اینکه شهرستان های گرمسار و آرادان نیازمند آسیب شناسی و نقد برخی برنامه های اجرایی در آن می باشد خواستار تدوین برنامه ای پنج ساله به منظور توسعه و آینده ای روشن برای این شهرستان شد.

وی تصریح کرد: در تأسیس دانشگاه ها در گرمسار به صورت جزیره ای و پراکنده عمل گردیده است که این مسئله نیازمند ساماندهی این مجموعه هاست.

منتخب مردم شهرستان های گرمسار و آرادان از برخی مسئولان که برنامه مشخص و مدونی در شهرستان ندارد انتقاد کرد و اظهار داشت: بایستی با استفاده از نخبگان و فرهیختگان و با همفکری با آنان مبادرت به تدوین برنامه ای مشخص با ترسیم چشم انداز آینده ای مطلوب نمود.

کاتب نقش مطبوعات و اصحاب رسانه در گرمسار را نیز مهم و قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: رسانه های جمعی می توانند با انعکاس مطالبات و مشکلات مردم در کمک به مسئولین و برطرف شدن کاستی ها تأثیر بسزایی داشته باشند.

وی توانمند سازی مدیران اجرایی و نیروی انسانی به عنوان یکی دیگر از نیازهای شهرستان گرمسار را بسیار مهم برشمرد و خواستار استقرار مدیران توانمند، کاردان و مرتبط در سطح شهرستان شد.

کاتب همچنین انتقاد سازنده را موجب پیشرفت و بالندگی شهرستان دانست و به استفاده از نخبگان بومی در زمینه های مختلف تأکید ورزید.

نماینده منتخب مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس نهم شورای اسلامی، برقراری وحدت و انسجام در میان مردم و مسئولان شهرستان را یکی از مهم ترین عامل های توسعه و پیشرفت ذکر کرد و افزود: حفظ وحدت در تامین منافع شهرستان امری بسیار ضروری است.



