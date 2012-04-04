به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه شنبه با برگزاری هشت بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های ناگویا گرامپوس ایت و گامبااوزاکای ژاپن، سپاهان ایران، پوهانگ استیلرز کره جنوبی، الاهلی عربستان، الریان قطر و الجزیره امارات مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در پایان دیدارهای این روز تیم‌های الجزیره امارات، سپاهان ایران، پوهانگ استیلرز کره جنوبی و ناگویا گرامپوس ژاپن صدر جدول گروه‌های چهارگانه اول را در اختیار دارند. در این بین تیم الجزیره با کسب 9 امتیاز بهترین نتایج را بین تیم‌های این بخش کسب کرده است. در دیدارهای روز گذشته تیم استقلال ایران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر یک مغلوب الجزیره امارات شد که این نخستین شکست تیم‌های ایرانی در فصل 2012 لیگ قهرمانان آسیا بود.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* استقلال ایران یک - الجزیره امارات 2

گل‌ها: فریدون زندی (68) برای استقلال و جمعه عبدالله (6) و خادیر باری (72) برای الجزیره

* الریان قطر 3 - نسف قارشی ازبکستان یک

گل‌ها: رودریگو تاباتا (6)، دانیل گوما (64) و احمد علاء الدین (88) برای الریان و ایلخوم شامرداف (58) برای نسف قارشی

جدول رده بندی:

1- الجزیره امارات 9 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز، 3- الریان قطر 3 امتیاز، 4- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز

گروه C:

* سپاهان ایران 2 - لخویای قطر یک

گل‌ها: سیدجلال حسینی (10) و برونو سزار (89) برای سپاهان و علی حسن عفیف (55) برای لخویا

* النصر امارات یک - الاهلی عربستان 2

گل‌ها: آمارا سلیم دیانه (52) برای النصر و ویکتور سیموئز (27) و تیسیر جاسم (50) برای الاهلی

جدول رده بندی:

1- سپاهان ایران 7 امتیاز، 2- الاهلی عربستان 4 امتیاز، 3- النصر امارات 3 امتیاز، 4- لخویای قطر 3 امتیاز

گروه E:

* گامبااوزاکای ژاپن 3 - بنیادکار ازبکستان یک

گل‌ها: یاسوهیتو اندو (14) و رافائل دوس سانتوس (58 و 77) برای گامبا اوزاکا و انور جان سولیف (88) برای بنیادکار

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک - آدلاید یونایتد استرالیا صفر

گل: دائه کیم (69)

جدول رده بندی:

1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 6 امتیاز، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 3- گامبااوزاکای ژاپن 3 امتیاز، 4- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز

گروه G:

* سنترال کوئست مارینرز استرالیا یک - سئونگنام ایلهواچونمای کره جنوبی یک

گل‌ها: آدام کواسنیک (53) برای سنترال کوئست مارینرز و دوس سانتوس پینتو اورتون (57) برای سئونگنام ایلهواچونما

* تیانجین تدای چین صفر - ناگویا گرامپوس ژاپن 3

گل‌ها: جونگو فوجیموتو (24)، کیجی تامادا (49) و کنسوکه ناگای (74)

جدول رده بندی:

1- ناگویا گرامپوس ژاپن 5 امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر (4 گل‌زده - 4 گل‌خورده)، 3- سنترال کوئست مارینرز 3 امتیاز - تفاضل گل صفر (2 گل‌زده - 2 گل‌خورده) و 4- تیانجین تدای چین 2 امتیاز

- هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز و امشب طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

چهارشنبه - 16/1/91

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - العربی قطر، ساعت 16:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* الاتحاد عربستان - بن یاس امارات، ساعت 22:15، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده

جدول رده بندی:

1- الاتحاد عربستان 6 امتیاز، 2- بنی یاس امارات 4 امتیاز، 3- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز، 4- العربی قطر بدون امتیاز

گروه D:

* الشباب امارات - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی

* الغرافه قطر - پرسپولیس ایران، ساعت 20:05، ورزشگاه ثانی بن جاسم الغرافه

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس ایران 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4 گل‌زده، 3- الغرافه قطر 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3 گل‌زده، 4- الشباب امارات یک امتیاز

گروه F:

* اولسان هیوندای کره جنوبی - بریزبین روور استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه اولسان بیگ کرون

* بیجینگ گوان چین - اف سی توکیوی ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران پکن

جدول رده بندی:

1- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز

گروه H:

* کاشیوا ریسول ژاپن - گوانگجو اورگرانده چین، ساعت 14:30، ورزشگاه هیتاچی کاشیوا

* بوریرام یونایتد تایلند - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه ای موبایل بوریرام

جدول رده بندی:

1- بوریرام یونایتد تایلند 6 امتیاز، 2- کاشیواریسول ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 7 گل‌زده، 3- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 6 گل‌زده، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز