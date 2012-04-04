  1. ورزش
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۵۰

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا/

نخستین شکست ایرانی‌ها و تداوم صدرنشینی سپاهان/ الجزیره بهترین تیم شد

نخستین شکست ایرانی‌ها و تداوم صدرنشینی سپاهان/ الجزیره بهترین تیم شد

سومین هفته از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تداوم صدرنشینی سپاهان اصفهان در گروه C و ثبت نخستین شکست در کارنامه تیم‌های ایرانی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه شنبه با برگزاری هشت بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های ناگویا گرامپوس ایت و گامبااوزاکای ژاپن، سپاهان ایران، پوهانگ استیلرز کره جنوبی، الاهلی عربستان، الریان قطر و الجزیره امارات مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در پایان دیدارهای این روز تیم‌های الجزیره امارات، سپاهان ایران، پوهانگ استیلرز کره جنوبی و ناگویا گرامپوس ژاپن صدر جدول گروه‌های چهارگانه اول را در اختیار دارند. در این بین تیم الجزیره با کسب 9 امتیاز بهترین نتایج را بین تیم‌های این بخش کسب کرده است. در دیدارهای روز گذشته تیم استقلال ایران در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر یک مغلوب الجزیره امارات شد که این نخستین شکست تیم‌های ایرانی در فصل 2012 لیگ قهرمانان آسیا بود.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* استقلال ایران یک - الجزیره امارات 2
گل‌ها: فریدون زندی (68) برای استقلال و جمعه عبدالله (6) و خادیر باری (72) برای الجزیره
* الریان قطر 3 - نسف قارشی ازبکستان یک
گل‌ها: رودریگو تاباتا (6)، دانیل گوما (64) و احمد علاء الدین (88) برای الریان و ایلخوم شامرداف (58) برای نسف قارشی
جدول رده بندی:
1- الجزیره امارات 9 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز، 3- الریان قطر 3 امتیاز، 4- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز

گروه C:
* سپاهان ایران 2 - لخویای قطر یک
گل‌ها: سیدجلال حسینی (10) و برونو سزار (89) برای سپاهان و علی حسن عفیف (55) برای لخویا
* النصر امارات یک - الاهلی عربستان 2
گل‌ها: آمارا سلیم دیانه (52) برای النصر و ویکتور سیموئز (27) و تیسیر جاسم (50) برای الاهلی
جدول رده بندی:
1- سپاهان ایران 7 امتیاز، 2- الاهلی عربستان 4 امتیاز، 3- النصر امارات 3 امتیاز، 4- لخویای قطر 3 امتیاز

گروه E:
* گامبااوزاکای ژاپن 3 - بنیادکار ازبکستان یک
گل‌ها: یاسوهیتو اندو (14) و رافائل دوس سانتوس (58 و 77) برای گامبا اوزاکا و انور جان سولیف (88) برای بنیادکار
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک - آدلاید یونایتد استرالیا صفر
گل: دائه کیم (69)
جدول رده بندی:
1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 6 امتیاز، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 3- گامبااوزاکای ژاپن 3 امتیاز، 4- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز

گروه G:
* سنترال کوئست مارینرز استرالیا یک - سئونگنام ایلهواچونمای کره جنوبی یک
گل‌ها: آدام کواسنیک (53) برای سنترال کوئست مارینرز و دوس سانتوس پینتو اورتون (57) برای سئونگنام ایلهواچونما
* تیانجین تدای چین صفر - ناگویا گرامپوس ژاپن 3
گل‌ها: جونگو فوجیموتو (24)، کیجی تامادا (49) و کنسوکه ناگای (74)
جدول رده بندی:
1- ناگویا گرامپوس ژاپن 5 امتیاز، 2- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر (4 گل‌زده - 4 گل‌خورده)، 3- سنترال کوئست مارینرز 3 امتیاز - تفاضل گل صفر (2 گل‌زده - 2 گل‌خورده) و 4- تیانجین تدای چین 2 امتیاز

- هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز و امشب طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
چهارشنبه - 16/1/91
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - العربی قطر، ساعت 16:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* الاتحاد عربستان - بن یاس امارات، ساعت 22:15، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده
جدول رده بندی:
1- الاتحاد عربستان 6 امتیاز، 2- بنی یاس امارات 4 امتیاز، 3- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز، 4- العربی قطر بدون امتیاز

گروه D:
* الشباب امارات - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی
* الغرافه قطر - پرسپولیس ایران، ساعت 20:05، ورزشگاه ثانی بن جاسم الغرافه
جدول رده بندی:
1- پرسپولیس ایران 4 امتیاز، 2- الهلال عربستان 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4 گل‌زده، 3- الغرافه قطر 2 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3 گل‌زده، 4- الشباب امارات یک امتیاز

گروه F:
* اولسان هیوندای کره جنوبی - بریزبین روور استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه اولسان بیگ کرون
* بیجینگ گوان چین - اف سی توکیوی ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران پکن
جدول رده بندی:
1- آدلاید یونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز

گروه H:
* کاشیوا ریسول ژاپن - گوانگجو اورگرانده چین، ساعت 14:30، ورزشگاه هیتاچی کاشیوا
* بوریرام یونایتد تایلند - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه ای موبایل بوریرام
جدول رده بندی:
1- بوریرام یونایتد تایلند 6 امتیاز، 2- کاشیواریسول ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 7 گل‌زده، 3- گوانگجو اورگرانده چین 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 6 گل‌زده، 4- جئونبوک موتورز کره جنوبی بدون امتیاز

کد مطلب 1568130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها