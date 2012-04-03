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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۷

سال 91/

20 پروژه بزرگ عمرانی در آب‌پخش اجرا می‌شود

20 پروژه بزرگ عمرانی در آب‌پخش اجرا می‌شود

آب‌پخش - خبرگزاری مهر: شهردار آبپخش گفت: در سال جاری شاهد اجرای 20 پروژه بزرگ عمرانی در شهر آبپخش خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید مسئولان بخش آب‌پخش از پروژه‌های در حال اجرای این شهر اظهار داشت: بیش از 60 هزار مترمربع پروژه آسفالت معابر در کوچه‌ها و خیابان‌های سطح شهر آبپخش در سال گذشته اجرا شد.

وی از لکه‌گیری خیابان‌ها و کوچه‌های شهر آب‌پخش خبر داد و اضافه کرد: در کوچه‌هایی که شرایط برای اجرای این طرح‌ها آماده بود، لکه‌‌گیری به طور کامل انجام شده است.

شهردار آب‌پخش ادامه داد: آسفالت کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر سطح شهر یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مهم شهروندان آبپخشی بوده که در یک سال گذشته اقدامات ارزنده و مهمی در این راستا صورت پذیرفته است.   

وی مهم‌ترین اولویت شهرداری آب‌پخش را توجه به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان دانست و افزود: تعامل شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی مرکز بخش و روستاهای تابعه بخش در یک‌سال گذشته عملکردی مطلوب بوده و توانسته‌ایم رضایت تمامی دستگاه‌های اجرایی را جلب کنیم.

تکمیل 14 پروژه عمرانی نیمه تمام آب‌پخش

رئیس شورای شهر آب‌پخش نیز گفت: صیانت از حقوق و خواسته‌های شهروندان از مهم‌‌ترین مسائلی است که شورای اسلامی شهر آبپخش در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر آبپخش مورد توجه قرار داده و با تعامل و همکاری بسیار خوب شهرداری آبپخش در این زمینه پیش می‌رویم.

مصطفی رضایی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهری را یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان دانست و ادامه داد: در یکسال گذشته با همکاری و تعامل بسیار خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر آبپخش توانستیم تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام شهر آبپخش را به پایان برسانیم.

وی افزود: نظارت بر پروژه‌های عمرانی در حال اجرای شهر آبپخش از مهم‌ترین اصولی است که شورای اسلامی شهر آبپخش بر آن توجه دارد و با همکاری نیروهای فنی شهرداری و مشاوران زبده شورای اسلامی در این راستا همواره فعالیت مطلوب داشته‌ایم.

رئیس شورای شهر آب‌پخش اضافه کرد: در سال گذشته شاهد اتمام 14 پروژه نیمه‌تمام و اجرای 13 پروژه عمرانی در شهر آبپخش بودیم و در سال جاری با تلاش بیش از پیش مسئولان شهرداری آبپخش شاهد اجرای 20 پروژه عمرانی و زیرساختی مهم در شهر آبپخش خواهیم بود.  

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر شهروندان آبپخشی مانند مشاورانی امین و توانا در کنار شورای اسلامی شهر آبپخش حضور فعال داشته‌اند و با بهره‌گیری از نظرات و راهکارهای شهروندان توانسته‌ایم در آبادانی آبپخش گام‌هایی استوار برداریم.

کد مطلب 1568132

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