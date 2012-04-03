به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید مسئولان بخش آب‌پخش از پروژه‌های در حال اجرای این شهر اظهار داشت: بیش از 60 هزار مترمربع پروژه آسفالت معابر در کوچه‌ها و خیابان‌های سطح شهر آبپخش در سال گذشته اجرا شد.

وی از لکه‌گیری خیابان‌ها و کوچه‌های شهر آب‌پخش خبر داد و اضافه کرد: در کوچه‌هایی که شرایط برای اجرای این طرح‌ها آماده بود، لکه‌‌گیری به طور کامل انجام شده است.

شهردار آب‌پخش ادامه داد: آسفالت کوچه‌ها، خیابان‌ها و معابر سطح شهر یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مهم شهروندان آبپخشی بوده که در یک سال گذشته اقدامات ارزنده و مهمی در این راستا صورت پذیرفته است.

وی مهم‌ترین اولویت شهرداری آب‌پخش را توجه به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان دانست و افزود: تعامل شهرداری با سایر دستگاه‌های اجرایی مرکز بخش و روستاهای تابعه بخش در یک‌سال گذشته عملکردی مطلوب بوده و توانسته‌ایم رضایت تمامی دستگاه‌های اجرایی را جلب کنیم.

تکمیل 14 پروژه عمرانی نیمه تمام آب‌پخش



رئیس شورای شهر آب‌پخش نیز گفت: صیانت از حقوق و خواسته‌های شهروندان از مهم‌‌ترین مسائلی است که شورای اسلامی شهر آبپخش در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر آبپخش مورد توجه قرار داده و با تعامل و همکاری بسیار خوب شهرداری آبپخش در این زمینه پیش می‌رویم.

مصطفی رضایی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهری را یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان دانست و ادامه داد: در یکسال گذشته با همکاری و تعامل بسیار خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر آبپخش توانستیم تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام شهر آبپخش را به پایان برسانیم.

وی افزود: نظارت بر پروژه‌های عمرانی در حال اجرای شهر آبپخش از مهم‌ترین اصولی است که شورای اسلامی شهر آبپخش بر آن توجه دارد و با همکاری نیروهای فنی شهرداری و مشاوران زبده شورای اسلامی در این راستا همواره فعالیت مطلوب داشته‌ایم.

رئیس شورای شهر آب‌پخش اضافه کرد: در سال گذشته شاهد اتمام 14 پروژه نیمه‌تمام و اجرای 13 پروژه عمرانی در شهر آبپخش بودیم و در سال جاری با تلاش بیش از پیش مسئولان شهرداری آبپخش شاهد اجرای 20 پروژه عمرانی و زیرساختی مهم در شهر آبپخش خواهیم بود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر شهروندان آبپخشی مانند مشاورانی امین و توانا در کنار شورای اسلامی شهر آبپخش حضور فعال داشته‌اند و با بهره‌گیری از نظرات و راهکارهای شهروندان توانسته‌ایم در آبادانی آبپخش گام‌هایی استوار برداریم.