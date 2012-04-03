به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای فوتبال الغرافه و پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: الغرافه تیمی قوی و خوبی است اما من به تیم و بازیکنانم ایمان کامل دارم. ما بازی آسانی را پیش رو نداریم چون در خانه حریف بازی می کنیم، ضمن اینکه الغرافه را تیمی قوی دیده ام ، با این وجود به بازیکنان خودم اطمینان کامل دارم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه به سه امتیاز بازی با الغرافه برای صعود آسان به مرحله بعد نیاز داریم، اظهارداشت: الغرافه بازیکنان خوبی مثل فرهاد مجیدی و طلال دارد. آنها بازیکنان موثری هستند. با وجود اینکه چند بازیکن تاثیر گذار خود را به دلیل مصدومیت همراه نداریم اما بازیکنان خوب و کارآمدی داریم که نیازی نیست نام آنها را ببرم.

دنیزلی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پیش بینی نتیجه این دیدار گفت: نتیجه برای ما اهمیت دارد اما قبل از آن، برروی ارایه یک بازی خوب و قابل قبول تاکید داریم. ما به دنبال ارائه فوتبالی هستیم که تماشاچی را راضی کرده و نتیجه ای می خواهیم که هوادارانمان را خوشحال کنیم.

دیدار تیم‌های الغرافه قطر و پرسپولیس ایران در چارچوب هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 20:05 فردا چهارشنبه در ورزشگاه ثانی بن جاسم برگزار می‌شود.