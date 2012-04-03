300 هزار نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان قم اقامت کردند

محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد 22 در صدی مسافران به قم در ایام نوروز افزود: تا پایان روز 12 فروردین آمار اقامت مسافران در ستاد های اسکان فرهنگیان نزدیک به 300 هزار نفر در قالب 64 هزار و 708خانوار بوده است.



وی گفت: ستاد اسکان فرهنگیان استان در جهت تقسیم کار بین عوامل اجرایی، علاوه بر جلسات متعدد ستاد اسکان مرکزی، جلسات تخصصی کمیته های امور فرهنگی ، اطلاع رسانی ، بهداشت و سلامت ، حفاظت و امنیت ، نظارت و ارزیابی ،تدارکات و پشتیبانی ، مالی و فناوری و همچنین پذیرش زائران غیر فرهنگی را نیز برگزار کرد.



امین جعفری ادامه داد: از جمله اقدامات مهمی که در زمینه های دینی، فرهنگی وملی انجام شد، شامل چاپ و توزیع تقویم جیبی زائر حاوی مطالب ارزشمندی از قبیل آداب سفر، موارد بهداشتی ، امر به معروف و نهی از منکر ، حجاب و عفاف ، مسائل ایمنی ، دستاوردهای انقلاب ، دستاوردهای آموزش و پرورش در راستای سند تحول بنیادین ، آدرس و شماره تلفن های پایگاه های پذیرش اسکان و تلفن های ضروری، مراکز زیارتی و سیاحتی بوده است.



توزیع نزدیک به 5هزار جلد کتاب در ستاد های اسکان فرهنگیان



وی ادامه داد: در اتاق ها بیش از5هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف و 3هزار بسته فرهنگی با موضوع ایثار و مقاومت ،سرگرمی ، پازل ، صفحه بازی ، CD، تقویم و فروشگاه محصولات فرهنگی در پایگاه های پذیرش از جمله اقدامات فرهنگی دیگری بود در ایام تعطیل انجام شد.



وی ادامه داد: برگزاری مسابقه آشنایی با امامزادگان و اماکن زیارتی و تاریخی استان قم دربین زائران با جوایزی نفیس ، طراحی، چاپ و نصب تعداد قابل توجهی بنر و پلاکارد برای راهنمایی و ارائه اطلاعات به زائران،تشکیل کتابخانه زائر در پایگاه های پذیرش و تعدادی از مدارس مجری طرح با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، برگزاری نماز جماعت ظهر، عصر، مغرب و عشادر تعدادی از مدارس از اقدامات سازمان بوده است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: تهیه تعداد قابل توجهی قرآن ، نهج البلاغه و مفاتیح ، بروشورهای آشنایی با قم و استفتائات جهت استفاده و مطالعه زائران در اتاق های مدارس گروه الف و تشکیل کتابخانه اختصاصی نیز در این راستا انجام گرفت.



وی بیان کرد: در این ایام پیامک خودکار خیر مقدم به همراه آدرس و شماره تلفن محل اقامت برای میهمانان نوروزی در ابتدای پذیرش ارسال شد .



وی گفت:‌رسیدگی به گزارش ها واصله و اعزام ناظران به مدارس و همچنین مطالعه دفاتر نظرات و پیشنهادات از دیگر مواردی است که در نوروز انجام شد.