آمادگی کامل ایران برای حمایت از طرح ها و ابتکارات ضد صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دوره ای تجمع بین المللی نمایندگان مجالس مدافع قضیه فلسطین در تاریخ 15 فروردین 1391 با حضور غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان سابق و فعلی مجلس لبنان حضور داشتند آخرین تحولات صحنه فلسطین و منطقه مورد بحث قرار گرفت و طرحها و ابتکارات تجمع بین المللی نمایندگان مجالس در حمایت از قضیه فلسطین بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، عبدالله قصیر نماینده سابق مجلس لبنان و رئیس دبیرخانه تجمع، گزارشی از آخرین تحرکات و فعالیت های تجمع را ارائه داد. در ادامه سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات مهم منطقه بویژه بیداری اسلامی و تاثیرات آن روی قضیه فلسطین اظهار داشت:«در شرایط جدید، ضرورت دارد که نهاد و موسسات حامی محور مقاومت و فلسطین اهتمام ویژه ای به مسائل جاری منطقه داشته باشند و طرحها و ابتکارات نو و تاثیرگذار را دنبال کنند.»

وی با تبیین توطئه های دشمن صهیونیستی علیه ملت ها و حکومت های منطقه افزود:«هدف دشمن در حاشیه قرار دادن قضیه فلسطین می باشد تا اهداف صهیونیستی که قطعا در تضاد کامل با منافع طوائف و مذاهب مختلف اعم از مسلمان و مسیحی و حتی یهودی منطقه است پیگیری شود و لذا لازم است بصورت جدی تر این قضیه از سوی فعالان سیاسی و حقوقی حامی فلسطین مدنظر قرار گیرد.»

رکن آبادی آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از طرحها و ابتکارات ضد صهیونیستی در منطقه را مورد تاکید قرار داد تا هدف نهائی یعنی آزادی فلسطین و قدس شریف تحقق یابد.