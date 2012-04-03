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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

11 طرح سرمایه گذاری در ایلام تصویب شد

11 طرح سرمایه گذاری در ایلام تصویب شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: 11 طرح سرمایه گذاری در ایلام تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری در استانداری ایلام اظهار داشت: این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی بوده است.

وی افزود: این طرحها شامل کارخانه های ذرت، جوجه کشی، چاپ، شیرالات و..است که در سال جاری و سالهای آینده راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون تمامی ظرفیتهای استان ایلام برای سرمایه گذاری شناسایی شده است و با حمایتهای دولت و حضور بخش خصوصی این طرحها به سرانجام می رسند.

عسگری گفت: استان ایلام از ظرفیتهای مطلوبی در بخشهای کشاورزی و صنعتی برخودار است که در سال جاری برنامه های متنوعی برای ایجاد توسعه و اشتغال با شکوفا کردن این ظرفیتها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: توسعه و اشتغال از مهمترین اهداف اجرای طرحهای سرمایه گذاری در استان ایلام است که در سال جاری توسط دولت حمایتهای خوبی انجام می شود.

کد مطلب 1568147

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