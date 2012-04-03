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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

طی 24 ساعت آینده/

هوای کرج با وزش باد همراه خواهد بود

هوای کرج با وزش باد همراه خواهد بود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده آسمان کرج ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده آسمان کرج ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر هوای کرج غبار آلود و دمای آن 17 درجه سانتیگراد و سرعت باد 6 متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد در اواخر ساعت چهارشنبه با کاهش ابر همراه خواهد بود و بیشینه دما 15 و کمینه دما هشت درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر هوای طالقان ابری و دمای آن 13 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

رحمانیان گفت: طی 24 ساعت آینده هوای طالقان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد در اواخر ساعت با کاهش ابر همراه خواهد بود و همچنین بیشینه دما 11 و کمینه دما 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی در خصوص دمای فعلی هشتگرد و پیش بینی 24 ساعته اضافه کرد: در حال حاضر هوای هشتگرد نیمه ابری و دمای آن 14 و سرعت باد 3 متر بر ثانیه و از سمت شمال است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد در اواخر ساعت همراه با کاهش ابر خواهد بود و بیشینه دما 11 و کمینه دما 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 1568154

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