یک نظامی دیگر ناتو کشته شد/ حملات طالبان در ولایت هلمند و بدخشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز سه شنبه اعلام کرد که یک نظامی دیگر ناتو بر اثر جراحات زیاد وارده بر بدن خود در شرق افغانستان کشته شد.

هنوز به هویت فرد کشته شده اشاره نشده، اما بیشتر نظامیان آمریکا در شرق افغانستان حضور دارند.

خبر دیگر اینکه سخنگوی والی هلمند اعلام کرد شب گذشته در پی حمله به یک ایست بازرسی به ولایت هلمند در جنوب افغانستان چهار پلیس و دو فرد دیگر کشته و 11 فرد دیگر از جمله سه پلیس مفقود شدند.

سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

در همین حال در پی حمله طالبان به یک ایست بازرسی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان سه پلیس کشته و 11 فرد دیگر مفقود شدند.

گفته می شود که شبه نظامیان افسران پلیس مفقود شده را در 315 کیلومتری شمال شرق شهر کابل ربودند. "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها نیز مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.