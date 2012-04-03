انتقاد از شهرک سازی صهیونیستها/ برگزاری تظاهرات علیه محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، "غسان الخطیب" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: اسرائیل با بهره برداری از مشکلات داخلی کشورهای عربی و انتخابات آمریکا به توسعه شهرک سازی در اراضی اشغالی از جمله بیت المقدس پرداخته است.

وی افزود: تلاش اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در ابودیس در بیت المقدس شرقی اقدامی نکوهیده است و ما با تمامی ابزار با آن مقابل می کنیم.

الخطیب بیان کرد: ما برای مقابله با توسعه شهرک سازی در دو جبهه تلاش می کنیم نخست، مقاومت مسالمت آمیز مردمی ضد شهرک سازی و خشونت شهرک نشینان و دیگری تلاشها دیپلماتیک برای ایجاد فشار علیه اسرائیل است.

خبر دیگر اینکه جوانان یهودی در بیت المقدس دو جوان فلسطین را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را روانه بیمارستان کردند.

از سوی دیگر "خالد البطش" از رهبران جهاد اسلامی فلسطین ضمن تاکید بر ضرورت وحدت صفوف فلسطینی ها خواستار پایان دو دستگی ها میان گروههای فلسطینی شد.

خبر دیگر اینکه دهها فلسطینی با شرکت در تظاهراتی در شهر نابلس همبستگی خود را اسیران فلسطینی اعلام کردند و خواستار لغو بازداشت های اداری اسیران فلسطینی شدند.

"کفاح حرب" سخنگوی کمیته ملی حمایت از اسیران فلسطینی در سخنانی در این تظاهرات خواستار فشار جامعه جهانی برای توقف بازداشتهای اداری و سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی شد.

از سوی دیگر لودرهای اسرائیلی صبح امروز چهار منزل را در منطقه "المخرور" در غرب "بیت جالا" در بیت لحم تخریب و 52 تیر برق را کندند.

خبر دیگر اینکه صدها دانش آموز با تجمع در مرز غزه با مصر خواستار حل مشکل برق و پایان محاصره نوار غزه شدند.