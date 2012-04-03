نخستین جشنواره خاطرات فرهنگی تربیتی جامعه ورزش و جوانان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان می توانند تا 15 اردیبهشت ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به آدرس ، تهران، خیابان آفریقا، خیابان سایه، پلاک 4، ساختمان شماره 2 وزرات ورزش و جوانان، طبقه هفتم، دفتر امور فرهنگی و پست الکترونیک cultural@msy.gov.ir ارسال کنند و برای اطلاعات بیشتر با شماره 22662318 و نمابر 22662292 تماس حاصل کنند.



علاقمندان برای شرکت در مسابقه فرم ثبت خاطرات و پاکت پست جواب قبول از اداره کل ورزش و جوانان استان یا شهرستان دریافت نمایند یا به سایت www.peonews.com مراجعه کنند و نتایج مسابقه فوق عید سعید فطر اعلام خواهد شد.



بانوان تکواندو کار البرزی به مسابقات آسیایی اعزام می شوند



سه تن از بانوان تکواندو کار البرزی در غالب تیم ملی به مسابقات آسیایی اعزام خواهند شد.



سمانه شش پری، راحله آسمانی و نفیسه مخلصی از البرز به همراه تیم ملی به مسابقات آسیایی اعزام خواهند شد.



مسابقات قهرمانی آسیا نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.



تکواندو کاران البرزی عازم مسابقات جهانی شدند



دوتن از تکواندو کاران البرزی به نامهای محمد کاظمی و مهدی مهدوی در غالب تیم ملی تکواندو نوجوانان روز یکشنبه 13 فروردین ماه عازم کشور مصر شدند تا از فردا (چهارشنبه 16 فروردین ماه) مقابل حریفان خود به میدان بروند، وحید عبدالهی از البرز مربیگری تیم ملی تکواندو نوجوانان را برعهده دارد.

