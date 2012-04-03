سید حسام‌الدین نبوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مواد مختلف و مضر در نوشابه های گازدار وجود دارد که گاهی به وسیله شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مخفی نگه داشته شده و در اثر مصرف آنها، سیستم ایمنی بدن تحریک می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: این نوشابه‌ها حاوی مقادیری "اسید کربنیک" هستند که این ماده به اسیدی کردن خون در افراد منجر شده و بیماری‌هایی از جمله پوکی استخوان را به همراه دارد.

وی اظهار داشت: از دیگر خطراتی که در بررسی نوشابه‌های گازدار اثبات شده‌، ذخیره شدن چربی در بدن مصرف کنندگان است که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت را افزایش می دهد و در صورت عدم توجه، صدمات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

نبوی ‌زاده با اشاره به تفاوت انواع نوشابه‌های گازدار یادآور شد: نوشابه هایی که در قالب رنگ زرد به بازار ارائه می‌شوند، در کنار مواردی که ذکر شد، حاوی مقادیری رنگ مصنوعی هستند که می‌تواند مضرات دیگری همچون آلرژی به این رنگ‌ها را در پی داشته‌ باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مصرف کنندگان توصیه کرد از نوشیدنیهایی همچون دوغ و آب در وعدهای غذایی استفاده کنند.