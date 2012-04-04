مکان مذاکرات ایران و 1+5 مهم نیست/ به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید است

محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات آتی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نمی پذیرد مذاکره غیر از منطق و چارچوب قانونی باشد و لذا اگر غربی ها در این نشست بخواهند حق هسته ای ایران را زیر سئوال ببرند ایران به هیچ وجه به موضوع وارد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین سوالهای ایران از 1+5 در نشست مشترک در خصوص ترور دانشمندان هسته ای خواهد بود، گفت: باید به صورت شفاف مشخص شود که چرا غربی ها در قبال ترور دانشمندان هسته ای ایران سکوت اختیار کردند و حتی با وجود ادعاهای فراوان در زمینه مبارزه با تروریسم این ترورهای شوم را محکوم نکردند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه غربی ها باید بدانند ایران هیچ پیش شرطی را در روند مذاکرات نمی پذیرد، گفت: با توجه به مواضع خصمانه غربی ها من بعید می دانم این مذاکرات به نتیجه برسد چرا که کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان هنوز هم در تفکرات جنگ جهانی دوم به سر می برند و بدون منطق و استدلال تنها می خواهند به چپاول ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد مکان مذاکرات 25 فروردین ایران و گروه 1+5 مهم نیست بلکه معتقدم اصل موضوع مباحثی خواهد بود که میان ایران و کشورهای غربی مطرح خواهد شد.