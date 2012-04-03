ارائه 40 اثر در نمایشگاه نقاشی و گرافیک قلعه محمدخان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی و گرافیک توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی و انجمن هنرهای تجسمی فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج در قلعه محمدخان دشتی این شهر برپا شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه در ایام نوروز شهر خورموج میزبان مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور است و اکثر این مسافران از قلعه محمدخان دشتی که یک اثر باستانی این شهرستان می باشد بازدید می کنند فرصت مناسبی است تا توانمندیهای هنرمندانمان را به نمایش بگذاریم.

صدراله اسمعیلی ادامه داد: انجمن هنرهای تجسمی خورموج یکی از فعالترین انجمن های این شهرستان می باشد که اعضاء این انجمن در جشنواره استانی هنرهای تجسمی که سال گذشته در شهرستان دشتستان برگزار شد مقامهای کسب کردند.

وی افزود: در این نمایشگاه تعداد 40 اثر نقاشی و گرافیک از هنرمندان انجمن مذکور به مدت دو هفته به نمایش گذاشته شد.

برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی بر روی پارچه در اهرم



در این مسابقه که با شرکت 105 نفرازمهمانان نوروزی ونیز هنرمندان این شهرستان برگزار شد، شرکت کنندگان در دو رده سنی کودکان ونوجوانان و نیز بزرگسالان ودر موضوعات آزاد ، آثار خود را خلق کردند.

عبدالرضا جمشیدی ، رئیس اداره ارشاد تنگستان گفت: در پایان این مسابقه که با هدف شور ونشاط نوروزی برگزار شد، علاوه بر پنج نفر برتر به کلیه شرکت‌کنندگان جوائزی به رسم یاد بود اهدا شد.

تجلیل از مسافران نوروزی محجبه در خورموج



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی گفت: از مهمانان نوروزی محجبه در شهر خورموج، با حضور فرماندار شهرستان دشتی و تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

صدراله اسمعیلی هدف از این کار ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دانست و گفت: هر عملی که افراد جامعه انجام می‌دهند، درنگاه کلان اثر مستقیم در حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضاء و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.

وی بیان داشت: اگر زنان جامعه با حجاب باشند، هم مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم می‌مانند و هم در جامعه، سلامت خانوادگی حفظ خواهد شد و محیط خانواده تحت تاثیر خودنمایی‌‌های عده‌ای از زنان بدحجاب و بی‌حجاب قرار نمی‌گیرد و مراکز اجتماعی در کمال سلامت رفتاری خواهند بود و بزهکاری‌های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.

در این مراسم از تعدادی از بانوان محجبه با اهداء جوایزی از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی تجلیل بعمل آمد.

شب شعر محلی طنز با حضور شاعران محلی‌سرای استان در اهرم برگزار شد



شب شهر محلی طنز به مناسبت فرارسیدن سال نو وایام نوروز ، با حضور شاعران محلی سرای استان دراهرم برگزار شد.

در این شب شعر که با حضور شاعران محلی سرای استان در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری اهرم و با همکاری انجمن شعر و ادب این شهر برگزار شد، شاعران محلی سرای استان وشهر ستان به نام های عبد الحسین فلاحی از بوشهر، محمد غلامی از برازجان و سید احمد شمس العلما، محمد منافی و حسن عمرانی از تنگستان با سرودن اشعار محلی و طنز فضای با نشاطی را به مراسم حکم فرما کرد.

در این مراسم که با استقبال خوب علاقمندان همراه شد به یاد عباس محمد زاده شاعر فقید محلی سرای تنگستانی شعر طنزی از این زنده‌یاد توسط محسن محمد زاده قرائت شد.

نمایشگاه آثار خوشنویسی خوان عشق توسط هنرمندان دیلمی گشایش یافت



مسئول انجمن خوش نویسان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دیلم گفت: نمایشگاه آثار هنری خوشنویسان دیلم با موضوع خوان عشق دوشنبه در آیینی با حضور مسوولان محلی و شماری از هنرمندان در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان گشایش یافت.

سعید بیراتی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت یک ماه دایر است اظهار داشت: در این نمایشگاه به مناسبت عید نوروز آثار هنری بیش از 20 هنرمند این شهرستان در معرض دید عموم بویژه میهمانان نوروزی قرار داده است.

وی افزود: دراین نمایشگاه 50 تابلو و اثر ممتاز هنری خطی خوشنویسان برتر عضوانجمن خوش نویسان این شهرستان و دیگر هنرمندان استان بوشهر نمایش داده شده است.

برگزاری نمایشگاه نقاشی در اهرم

نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمندان تنگستانی به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز، در منطقه تفریحی توریستی آبگرم شهر اهرم برگزار شد.

در این نمایشگاه که از هفتم فروردین ماه در مکان یاد شده دائر شد ، تعداد 15 تابلو نقاشی آثاری از هنرمندان انجمن هنرهای تجسمی این شهرستان و نیز 10 اثر نقاشی بر روی پارچه مربوط به مسابقه نقاشی برروی پارچه سال 90 مهمانان نوروزی به نمایش گذاشته شده است.

برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در شهر خورموج



نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی در میدان شهید مهدوی این شهر برپا شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: کتاب، محصول تجربه‏های بشری و خلاقیت‏های ذهنی و آموخته‏های دراز مدت انسان است و سهم کتاب در انتقال دانش‏ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.

صدرالله اسمعیلی ادامه داد: پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه‏های مهم اولیای دین است و به گسترش دانش کمک می‌‏کند و به عنوان یک میراث فرهنگی برای نسل‏های آینده ماندگار می‏شود.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از دو هزار عنوان کتاب با 15 هزار جلد در موضوعات مختلف مذهبی، ادبی، تاریخی، علمی، اجتماعی، روان شناسی، پزشکی، کودکان، کمک آموزشی و غیره با 15 درصد تخفیف به مدت دو هفته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.