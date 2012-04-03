حمایت از تولید ملی زمینه ساز تقویت اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه شهرستان بروجرد اظهار داشت: سال 90 سال با برکتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: در این سال ملت ایران گامهای بلندی را در زمینه اقتدار نظام برداشت و باعث عقب نشینی استکبار جهانی شد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: در شرایطی که استکبار می خواست با طرح موضوع تحریم نفتی ایران مردم را به زانو در آورد، ایران با اعلام اینکه نفت را صادر نمی کند مشت محکمی بر دهان کشورهای استعماری زد.

معین همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: نامگذاری امسال بنام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای تقویت اقتصاد کشور بوده است.

وی تصریح کرد: اگر کالای ایرانی مشتری بیشتری داشته باشد اشتغال در کشورمان نیز توسعه پیدا خواهد کرد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد افزود: به دنبال بحث جهاد اقتصادی می طلبد رویکردی به سمت حمایت از تولیدات داخلی داشته باشیم چرا که تولیدات داخلی ما کمتر از تولیدات خارجی نیست.