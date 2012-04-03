آق قلا در محاصره گرگانرود/ آبگرفتگی هفت روستا

رسول حسام عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از روستاهای آق قلا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بالا آمدن آب گرگان رود تاکنون شهرستان آق قلا را تحت تاثیر قرار داده است و در سایر شهرستانها مشکلی گزارش نشده است.

وی اظهار داشت: در دیگر شهرها از جمله گمیشان و بندرترکمن فضا برای منحرف کردن آب گرگان رود بازتر است و در آق قلا با محدودیتهایی مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: در مقطع کنونی به دنبال آن هسیتم تا سطح آب گرگان رود را به صورت یکنواخت نگه داریم.

حسام بیان داشت: تاکنون یک کانال انحرافی ایجاد شد که اگر وضعیت خاصی به وجود آمد بتوانیم آب مازاد را از طریق این کانال منحرف کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان افزود: در نقطه دیگر نیز عملیات اجرایی یک کانال آغاز شد و به دنبال آن هستیم تا صبح چهارشنبه بتوانیم دبی رودخانه را در اراضی را پخش کنیم تا آب به سمت شهر نرود.

وی یادآور شد: حدود شش یا هفت روستا تحت تاثیر آب گرفتگی قرار دارند که دستگاههای اجرایی در حال تلاش برای امداد رسانی هستند.

حسام گفت: در داخل شهر آق قلا نیز به دلیل آنکه آب از زهکش ها بالا می زند با آبگرفتگی موضعی مواجه هستیم ولی در مجموع شهر را از آب گرفتگی مصون نگه داشته ایم.

آق قلا در 15 کیلومتری شمال گرگان واقع شده است.