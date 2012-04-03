لقب هواداران استقلال برای رحمتی/ بی سیم مربی الجزیره توقیف شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الجزیره امارات درحالی از ساعت 19 امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که برای تماشای این بازی کمتر از 30 هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی آمده بودند. حواشی دیگر دقایق ابتدایی این بازی در زیر می آید:

* قبل از ورود دو تیم به زمین ابتدا سیدمهدی رحمتی ساعت 18:05 وارد میدان شد و به شدت از سوی تماشاگران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* بازیکنان و مربیان دو تیم در ساعت 18:15 برای گرم کردن وارد زمین شدند و به مدت 25 دقیقه مراحل آماده سازی پیش از بازی را دنبال کردند.

* داوران ساعت 18:15 وارد زمین شدند و پس از 15 دقیقه گرم کردند به رختکن بازگشتند.

* تماشاگران استقلال با شعار "رحمتی، حجازی" به شدت دروازه بان تیم محبوب‌شان را تشویق کردند.

* علی فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال به همراه امیدوار رضایی، رسولی نژاد، جواد زرینچه، علی نظری جویباری، بهمن فروتن، رضا رجبی، شاهرخ بیانی و ... از تماشاگران حاضر در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی بودند.

* پیش از آغاز بازی نیروهای انتظامی و حراست از حضور تماشاگران در طبقه دوم ورزشگاه و سکوهای روبه‌روی جایگاه ممانعت به عمل می آوردند اما با آغاز بازی این ممنوعیت نیز برداشته شد و تماشاگران در طبقه دوم مستقر شدند.

* حضور تماشاگران تا دقایقی پس از آغاز بازی ادامه داشت.

* در غیاب کارلوس کی‌روش، امید نمازی، مربی ایرانی تیم ملی برای تماشای بازی استقلال به ورزشگاه آمده بود.

* تماشاگران استقلال پس از باز شدن دروازه این تیم به تشویق سیدمهدی رحمتی پرداختند.

* در نیمه اول ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به سمت نیمکت الجزیره امارات رفت و بی سیمی که در اختیار یکی از مربیان این تیم بود را توقیف کرد.