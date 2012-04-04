  1. اقتصاد
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

خرید تضمینی آب و پساب با مشارکت بخش‌خصوصی/ انتقال مدیریت آب به مردم

خرید تضمینی آب و پساب با مشارکت بخش‌خصوصی/ انتقال مدیریت آب به مردم

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه در فازاول هدفمندی یارانه‌ها، فراهم شدن زمینه تغییر شیوه مدیریت از دولتی به مردمی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دنبال شده است، از پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه برای خرید تضمینی آب و پساب خبر داد.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش آب همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی و تغییر شیوه مدیریت دولتی در این حوزه اعلام کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: همچنین برای تمامی خدماتی که باید برای حوزه آب پیش‌بینی می‌شد، موضوع تغییر شیوه مدیریت از دولتی به مشارکت مردمی به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی بود که انجام و شروع شد.

عطارزاده با اشاره به تلاش در اصلاح شبکه‌های آب برای جلوگیری از هدرروی آب در شبکه‌ها، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز علاوه بر مدیریت منابع آب، اقدامات موثری صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: در بخش تامین و انتقال و توزیع نیز لازم بود تا مشارکت مردم و مشارکت بخش‌خصوصی را داشته باشیم که از این طریق بسترهای کار آماده شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تاکید کرد: در قالب برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که خرید تضمینی آب و پساب را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انجام دهیم.

به گفته عطارزاده، تلاشی نیز با فرهنگ‌سازی در حوزه آب کشاورزی و آب شرب به منظور کاهش مصرف انجام شد که با توجه به اینکه مرحله اول هدفمندی در بخش آب، حوزه شرب را مدنظر قرار داده بود حدود 6 درصد نیز کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است.

وی توسعه صنعتی و تجهیزاتی مورد نیاز برای کاهش مصرف آب شرب را یکی از نیازهای این بخش دانست و با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش، گفت: امیدوارم از این طریق بتوانیم روند کاهش مصرف آب شرب را ادامه بدهیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، بحث ارتقاء بهره‌وری در بخش آب را یکی از مهمترین نیازها عنوان کرد و اظهار داشت: اینگونه مباحث در قالب تحقق سیاست‌های اصل 44 و همچنین هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است.

کد مطلب 1568232

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