محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش آب همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها را فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی و تغییر شیوه مدیریت دولتی در این حوزه اعلام کرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: همچنین برای تمامی خدماتی که باید برای حوزه آب پیشبینی میشد، موضوع تغییر شیوه مدیریت از دولتی به مشارکت مردمی به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی بود که انجام و شروع شد.
عطارزاده با اشاره به تلاش در اصلاح شبکههای آب برای جلوگیری از هدرروی آب در شبکهها، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز علاوه بر مدیریت منابع آب، اقدامات موثری صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: در بخش تامین و انتقال و توزیع نیز لازم بود تا مشارکت مردم و مشارکت بخشخصوصی را داشته باشیم که از این طریق بسترهای کار آماده شد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو، تاکید کرد: در قالب برنامه پنجم توسعه نیز پیشبینی شده است که خرید تضمینی آب و پساب را با مشارکت و سرمایهگذاری بخشخصوصی انجام دهیم.
به گفته عطارزاده، تلاشی نیز با فرهنگسازی در حوزه آب کشاورزی و آب شرب به منظور کاهش مصرف انجام شد که با توجه به اینکه مرحله اول هدفمندی در بخش آب، حوزه شرب را مدنظر قرار داده بود حدود 6 درصد نیز کاهش مصرف آب اتفاق افتاده است.
وی توسعه صنعتی و تجهیزاتی مورد نیاز برای کاهش مصرف آب شرب را یکی از نیازهای این بخش دانست و با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش، گفت: امیدوارم از این طریق بتوانیم روند کاهش مصرف آب شرب را ادامه بدهیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، بحث ارتقاء بهرهوری در بخش آب را یکی از مهمترین نیازها عنوان کرد و اظهار داشت: اینگونه مباحث در قالب تحقق سیاستهای اصل 44 و همچنین هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است.
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