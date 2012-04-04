  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۴۶

مشاور سازمان ملل درگفتگوبامهر:

انتقاد از تهدیدات رژیم صهیونیستی/حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران

انتقاد از تهدیدات رژیم صهیونیستی/حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران

مارک جرزن مشاور سازمان ملل و مشاور پیشین کنگره امریکا با اشاره به اینکه نشست آتی ایران و کشورهای 1+5 بسیار مهم است، گفت: راه حل مسالمت‌آمیز روش صحیح حل موضوع هسته‌ای ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آتی میان ایران و کشورهای گروه 1+5  قرار است روز 25 فروردین سال جاری برگزار شود. از ترکیه به عنوان میزبان احتمالی این نشست نام برده شده است.

دکتر مارک جرزن مشاور سازمان ملل در امور توسعه رهبری و مدیریت مناقشات کشورهای آفریقایی و آسیایی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت این نشست میان دو طرف گفت: نشست آتی میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 یکی از نشستهای مهم میان دو طرف به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در واقع بسیاری از مسائل در مورد همکاریهای آینده میان طرفین را شاید این نشست رقم بزند.

وی در پایان با انتقاد از تهدیدهای اسرائیل علیه ایران یادآور شد: امیدوارم موضوع هسته‌ای ایران به طور مسالمت‌آمیز که شیوه درست آن است حل و فصل شود.

کد مطلب 1568234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها