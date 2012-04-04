به گزارش خبرنگار مهر، نشست آتی میان ایران و کشورهای گروه 1+5 قرار است روز 25 فروردین سال جاری برگزار شود. از ترکیه به عنوان میزبان احتمالی این نشست نام برده شده است.

دکتر مارک جرزن مشاور سازمان ملل در امور توسعه رهبری و مدیریت مناقشات کشورهای آفریقایی و آسیایی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت این نشست میان دو طرف گفت: نشست آتی میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 یکی از نشستهای مهم میان دو طرف به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در واقع بسیاری از مسائل در مورد همکاریهای آینده میان طرفین را شاید این نشست رقم بزند.

وی در پایان با انتقاد از تهدیدهای اسرائیل علیه ایران یادآور شد: امیدوارم موضوع هسته‌ای ایران به طور مسالمت‌آمیز که شیوه درست آن است حل و فصل شود.