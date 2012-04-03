به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدارهای جداگانه با دبیران کمیسیون‌ها و مسئولان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران و کارکنان دفتر ریاست این مجمع، حرکت این نهاد را موفق و رو به جلو توصیف کرد.

وی با اشاره به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره‌های گذشته و نیز برنامه‌های دوره جدید مجمع، مدیران ارشد این نهاد را مجموعه‌ای از نیروهای ارزشمند، باتجربه و امتحان پس داده که دین خود را تاکنون به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند و باید از توان، تجربه و تخصص آنان در برون‌رفت از مشکلات کشور بهره‌برد، معرفی کرد.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر لزوم جدّیت و تحرک بیشتر کمیسیون‌ها و کمیته‌های اصلی و فرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: در سالیان اخیر مصوبات و سیاست‌های کلی بسیار خوبی توسط مجمع تصویب و بسیاری از آنها توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده که در برخی موارد، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی کاهش 10 درصدی وابستگی بودجه سالیانه به نفت که توسط مجمع تصویب و توسط مقام معظم رهبری با تأکید ابلاغ شد، نمونه بارز عدم اجرای مصوبات دانست.

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: از زمان ابلاغ این مصوبه، نه تنها وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته، بلکه بیش از گذشته نیز شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نیازهای اساسی برای اجرای مصوبات این نهاد تأثیرگذار را داشتن ابزار نظارتی مؤثر و فعال خواند.

وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانون اساسی از اختیارات رهبر انقلاب است که به مجمع تفویض فرموده‌اند و امیدواریم در دوره جدید فعالیت مجمع، الزامات لازم و مناسب برای اعمال مناسب این نظارت در اختیار مجمع قرار گیرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچنین به وظایف و برنامه‌های آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های آن اشاره و بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون‌ها در کارشناسی دقیق و زمان‌بندی مناسب امور محوله برای فراهم کردن دستور جلسات اصلی تأکید کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضا و مدیران فعال در این مجمع را از جمله نیروهای دلسوز انقلاب و نظام اسلامی معرفی کرد و لزوم حضور مؤثرتر آنان در حل و فصل مشکلات داخلی و بین‌المللی و ارائه راهکارهای مشخص را مورد تأکید قرار داد.

وی تصریح کرد: اعضا، مدیران و نخبگان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم حق و هم وظیفه دارند که فعال تر از گذشته در صحنه انقلاب و نظام و نیز اطلاع‌رسانی از راهکارها و مشکلات کشور حضور یابند.

هاشمی رفسنجانی راهکار اساسی برون‌رفت از مشکلات موجود داخلی و تهدیدها و تحریم‌های خارجی را اتحاد و همبستگی ملی و تعامل بین‌المللی با سایر کشورها خواند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان "تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری متذکر شد که تحقق این شعار اساسی که همان سازندگی و توسعه کشور است، همکاری و همدلی جدّی و فعال همه نهادها و ارکان نظام را می طلبد.

به اعتقاد هاشمی رفسنجانی، راه برون‌رفت از مشکلات جز با توجه به تولید، اشتغال و استفاده مناسب و بهینه از سرمایه‌های ملی، انسانی و منابع کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف میان نیروهای انقلاب و دلسوزان کشور و نیز امید و اعتمادزدایی از مردم و جوانان را در کنار تحریم‌ها و تهدیدات خارجی آفت و سم انقلاب و کشور خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره وحدت و همدلی را مصونیت‌بخش کشور، نظام و انقلاب خوانده‌اند و لازم است این رهنمود معظم‌له، در کنار شعار امسال چراغ راه مسئولان نظام و آحاد کشور قرار گیرد.

وی حفظ آرامش و امنیت کشور را خنثی کننده توطئه‌های بیگانگان خواند و تعامل را لازمه سیاست خارجی موفق دانست و گفت: باید در شرایط حساس کنونی حداکثر دقت را در عدم تحریک دشمنان و بیگانگان برای دست‌اندازی به امنیت و ثروت کشور به خرج دهیم.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پایان خطاب به مسئولان و کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه هر شهروند دلسوز کشور را دفاع از اصل نظام و انقلاب و نیز تلاش برای دفع تهدیدات و خطرات خواند و تصریح کرد: اعضای مجمع باید سعی کنند تا عملکردشان به گونه‌ای باشد تا آبروی انقلاب، اسلام، ایران و این نهاد مهم محفوظ و زینت‌بخش نظام و کشور باشد.

در ابتدای این دیدار، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک سال جدید به هاشمی رفسنجانی، این سال را از نظر اقتصادی بسیار مهم دانست.

وی با اشاره به اوضاع داخلی و بین‌المللی و نیز تهدیدات و تحریم‌ها گفت: با توجه به مسائل پیش‌رو، ما وظیفه مهمی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داریم و باید تلاش کنیم از عهده وظایف خود به خوبی برآییم.

رضایی با اشاره به توجه ویژه مجمع به شعار امسال مقام معظم رهبری، تصریح کرد: برای سال جدید و دوره پیش ‌روی مجمع علاوه بر پیگیری تحقق "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، چهار موضوع مهم سیاست‌های کلی مطبوعات، انتخابات، احزاب و اجتماعی و نیز سلامت را در دستور کار داریم که دستیابی به نتایج خوب در این زمینه فعالیت دو چندان کمیسیون‌ها و دبیرخانه مجمع را طلب کند.

محمد هاشمی رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در جمع مدیران و کارکنان دفتر ریاست مجمع، با تبریک سال جدید، به برخی سیاه‌نمایی‌ها نسبت به بزرگان انقلاب و دستاوردهای گذشته نظام اسلامی اشاره کرد و وظیفه دلسوزان و پژوهشگران اصیل انقلاب و نیز مجمع را تبیین و پاسخگویی به این جریانات و سیاه‌نمایی‌ها عنوان کرد.