آبگرفتگی آق قلا تلفات انسانی نداشت

حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی تدابیر لازم برای هدایت آب به خارج از روستاهای حاشیه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این حادثه تحت کنترل است، از شهروندان و روستاییان خواست تا نگرانی نداشته باشند.

کر بیان داشت: مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد و اکیپ های دستگاههای مختلف در حال امداد رسانی هستند.

فرماندار آق قلا گفت: تاکنون پنج جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرتسان برگزار شد و تمامی نیروها در این حوزه ساماندهی و بسیج شده اند.

کر بیان داشت: کل امور مدیریت روستاهای حاشیه گرگان رود به امور آب سپرده شد و تاکنون یک دریچه انحرافی نیز احداث شد.

وی اظهار داشت: مدیریت ضلع شمالی و جنوبی شهر به شهرداریهای آق قلا و انبارالوم سپرده شده است.

وی عنوان کرد: هر جا که نیاز باشد گروههای هلال احمر امداد رسانی خواهند کرد.