20 میلیارد ریال برای تجهیز مراکز درمانی خوزستان هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رئیسیان ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسب هفته سلامت اظهار کرد: با مروری به عملکرد سال گذشته به طور یقین می توان اعلام کرد سطح کیفی خدمات درمانی در مراکز درمانی استان خوزستان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه به منظور تجهیز مراکز درمانی 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، افزود: از سویی با توجه به اینکه نگهداری و حفظ تجهیزات مراکز درمانی اهمیت بسیاری دارد، در این زمینه استان خوزستان در سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرد.



رئیسیان از افزایش 36 تخت ویژه نوزادان در بیمارستانهای استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 80 تخت ویژه نوزادان در بیمارستانهای استان فعال هستند و با توجه به امکان نگهداری از کودکان نارس، شاخص مرگ و میر کودکان در خوزستان کاهش یافته است.



وی با بیان اینکه استان خوزستان در سال 90 توانسته تعداد 76 متخصص را جذب کند، افزود: این متخصصان به جز شهرستان اهواز به سایر مناطق نیز اعزام شدند.



معاون درمان دانشگاه جندی شاپور اهواز به اهدای عضو در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته پنج بیماری که دچار مرگ مغزی شدند، اعضای بدن آنها با کسب رضایت خانواده و بستگان اهدا شد که این رقم شاخص مهمی است که در سال 90 در استان ارتقا داده شد.



وی با اشاره به توسعه مراکز درمانی در استان خوزستان اظهار کرد: در سال گذشته 67 مرکز درمانی جدید به استان اضافه شد که این مراکز شامل، بیمارستان، کلینیک، آزمایشگاه، درمانگاه و ... بوده است.



رئیسیان به توسعه مراکز ترک اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: به این منظور در بیمارستان سینای اهواز آموزشهای تخصصی در جهت ترک اعتیاد داده شد و در حال حاضر نیز 135 مورد موافقت ایجاد مراکز ترک اعتیار به افراد حقیقی و حقوقی در استان داده شده است.



