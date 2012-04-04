به گزارش خبرنگار مهر، طرح هم کدی استانی نخستین بار طبق بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور مطرح شد و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان این سال پیششمارههای شهرستانهای هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد داده شد، شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای این طرح منتفی شد.
اما از سال گذشته و با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، حذف کد بینشهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفت به نحوی که سال گذشته نیز کدهای مخابراتی تمامی شهرستانهای تهران به 021 تغییر پیدا کرد.
گزارش خبری مهر/
جزئیات تغییر پیش شمارههای استان البرز/ تلفنهای کرج 8 رقمی میشود
پیش شماره های بالغ بر 920 هزار و 349 شماره تلفن ثابت استان البرز از روز 23 فروردین ماه در راستای اجرای یکسان سازی کدهای داخل استانها 8 رقمی می شود و کد تلفنی شهرستانهای استان البرز نیز از 0261 و 0262 به 026 تغییر می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح هم کدی استانی نخستین بار طبق بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور مطرح شد و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان این سال پیششمارههای شهرستانهای هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد داده شد، شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای این طرح منتفی شد.
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