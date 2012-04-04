به گزارش خبرنگار مهر، طرح هم کدی استانی نخستین بار طبق بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور مطرح شد و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان این سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد داده شد، شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای این طرح منتفی شد.



اما از سال گذشته و با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، حذف کد بین‌شهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفت به نحوی که سال گذشته نیز کدهای مخابراتی تمامی شهرستانهای تهران به 021 تغییر پیدا کرد.

هم اکنون و در راستای اجرای این طرح نیز یکسان سازی کدهای شهرستانهای استان البرز در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته که براساس آن از روز 23 فروردین ماه جاری تمامی کدهای مخابراتی 17 شهر و 233 روستای تابعه استان البرز هم کد می شوند.

گزارش مهر حاکی از آن است که از مجموع یک میلیون و 555 هزار و 427 شماره منصوبه در این شهرستان، 920 هزار و 349 شماره دایر شده شامل این طرح شده و 8 رقمی می شوند و کد این شهرستان نیز به 026 تغییر می یابد.

با 8 رقمی شدن پیش شماره های تلفنی شهرستانهای کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان در استان البرز عدد 3 به پیش شماره مشترکان کرجی و عدد 4 به پیش شماره مشترکان شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان افزوده خواهد شد.

یکسان سازی و تغییر پیش شماره مشترکان استان البرز در کمترین زمان ممکن و به صورت همزمان در این استان صورت می گیرد و در این راستا اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی مخابرات منطقه البرز، ستاد 190، شبکه های IN ، سایت مخابرات استان تهران، سیستم پیام رسان، مراکز ادارات استان، نصب بنر و اطلاع رسانی مسئولان شهری و روستایی و صدا و سیمای مرکز البرز در دستور کار قرار دارد.

مشترکان تلفن ثابت در این استان برای اطلاع از شماره جدید خود بعد از اجرای طرح هم کدی می توانند با شماره 118 نیز تماس بگیرند.

به گزارش مهر، با اجرای طرح هم کدی در استان البرز تمامی شماره های تلفن ثابت در این استان 8 رقمی شده و دیگر برای ارتباط بین استانی نیازی به گرفتن کد 026 نخواهد بود.