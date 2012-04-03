شکست استقلال برابر الجزیره امارات در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 امروز سه شنبه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم الجزیره امارات بود که در پایان نیمه اول نتیجه را به حریف اماراتی خود واگذار کرد.

در این دیدار که در حضور حدود 30 هزار تماشاگر و به قضاوت داوران کره ای برگزار شد استقلال در همان دقایق ابتدایی روی اشتباه مدافعان و دروازه بان خود دروازه اش را باز شده دید. در دقیقه 4 این دیدار سانتر ارسالی از جناح راست را جمعه عبدالله به گل برتری سفیدپوشان الجزیره تبدیل کرد.

در ادامه بازی استقلال تلاش زیادی کرد تا گل خورده را جبران کند اما موفق به این امر نشد. الجزیره در این دیدار بسیار سرحال و قدرتمند نشان داد و یک بار نیز تیر دروازه استقلال را به لرزه درآورد.