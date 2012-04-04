به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات سازمان هواشناسی حاکی از این است که هوای بجنورد در روز چهارشنبه 16 فروردین در پی نفوذ جریانات سرد شمالی شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده خواهد بود.

در این روز حداقل دما در سردترین ساعات شبانه روز به 2 درجه سانتیگراد بالای صفر و در گرم‌ترین ساعات نیز دما به 22 درجه سانتی گراد خواهد رسید.

این وضعیت دمایی در روز پنج شنبه 17 فروردین ماه با افزایش بارندگی در این منطقه ادامه خواهد داشت ولی به مرور زمان، از میزان ابرها کاسته شده و از نیمه شب، آسمان بجنورد صاف و مهتابی خواهد بود.

بر پایه این گزارش، اکثر نقاط شهرستان شیروان در روز 16 فروردین، بارندگی‌های موضعی و کاهش دما را تجربه خواهند کرد و در مناطق مرتفع این شهرستان نیز در ساعات ابتدایی صبح احتمال ریزش بارندگی‌ها به صورت تگرگ خواهد بود.

در پنج شنبه 17 فروردین، آسمان این شهرستان با کاهش ابر و افزایش دمای هوا تا 22 درجه سانتیگراد در مناطق مختلف این شهرستان همراه خواهد بود.

بر این اساس، در شهرستان اسفراین نیز چهارشنبه 16 فروردین مردم شاهد رعد و برق پراکنده و بارش‌های رگباری خواهند بود و این جریان دمایی در روز پنج شنبه 17 فرودین نیز ادامه خواهد داشت اما به تدریج از میزان ابرهای باران زا کاسته شده و دمای هوا افزایش می‌یابد.

آسمان شهرستان‌های گرمه و جاجرم نیز در روز 15 فروردین صاف تا قسمتی ابری بوده و در روز چهارشنبه، این شهرستان‌ها، تنها شاهد افزایش ابر بوده و در این مناطق بارندگی رخ نمی‌دهد.

همچنین دمای هوا در روز 17 فروردین در این شهرستان‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت و در برخی اوقات به 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مردم شهرستان مانه و سملقان نیز در روز 16 فروردین شاهد افزایش بارندگی خواهند بود اما در برخی نقاط این شهرستان هوا همچنان آفتابی خواهد بود.

در روز 17 فروردین نیز رعد و برق و در برخی نقاط بارش‌های پراکنده‌ای در این شهرستان روی خواهد داد.

بر اساس این گزارش، در شهرستان فاروج در روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در برخی نقاط رعد و برق و بارش‌های پراکنده رخ داده و این جریان دمایی در روز پنج شنبه 17 فروردین ماه با افزایش بارندگی‌ها و کاهش دما ادامه خواهد داشت.

وضعیت آب و هوایی نقاط مختلف این شهرستان در روز پنج شنبه با کاهش ابر و افزایش نسبی دما مواجه خواهد بود.