چادرهای غربالگری در شهر همدان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلیمانی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته سلامت در همدان افزود: چادر غربالگری در سه نقطه شهر همدان که حضور مردم بیشتر است، برپا می شود.

سلیمانی اظهار داشت: تست خون و آموزش های اولیه در این چادرها انجام می شود.

دبیر هقته سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه طبق سال های گذشته در هر چادر 200 نفر ویزیت می شود، گفت: این کار نمادین به منظور فرهنگ سازی برای اهمیت افراد به سلامتی است.

همکاری همگانی در ایجاد فضای مطلوب در هفته سلامت ضروری است

وی با تاکید بر همکاری همگانی در ایجاد فضای مطلوب در هفته سلامت، افزود: بخشی از برنامه ها به صورت هماهنگ در تمام دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود و تعدادی از برنامه ها نیز به صورت ابتکاری توسط هر یک از دانشگاه ها صورت می گیرد.

وی در ادامه به وظایف آموزش و پرورش، هلال احمر، بهزیستی، شهرداری، کمیته امداد، بسیج جامعه پزشکی، تربیت بدنی راهنمایی و رانندگی صدا و سیماو دیگر معاونت های دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد.

سلیمانی با اشاره به نقش صدا و سیما در پوشش تصویری برنامه ها گفت: توجه به خانه های سالمندان، تهیه برنامه های آموزشی برای فرهنگ سازی مناسب و افزایش توجه عمومی به موضوع سالمندی و انعکاس مسابقه پیامکی در بحث سالمندی باید مد نظر باشد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت تبلیغات میدانی و ایجاد فضای شهری در هفته سلامت گفت: بنرها و پوسترهای مرتبط با عنوان هفته سلامت در شهرستان ها قبل از عید توزیع شده و برنامه ریزی برای استفاده از تلویزیون های شهری انجام خواهد شد.

نماینده صدا و سیما نیز گفت: صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی کشور است و باید محتوای مطالب از طریق ادارات وسازمانها وصاحب نظران در اختیار تهیه کنندگان برنامه ها گذاشته شود.