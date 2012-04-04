ریزگردها مهمان بهاری مردم فارس/ وزارت نفت به تعهداتش پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر سال گذشته آسمان فارس شاهد وجود ریزگردها بود به گونه ای که این پدیده در این مدت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دادند.

مشکلات تنفسی برای سالمندان و بیماران، مشکلات در تردد شهروندان و همچنین ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم هدیه ای است که پدیده گرد و غبار به میزبانش هدیه می دهد.

این روزها دوباره خبر رسیده که گرد و غبار مهمان مردم شیراز و استان فارس است و در حالیکه تا صبح امروز چهارشنبه آسمان این استان بارانی بود، در فاصله کمی این شرایط جای خود را به گرد و غبار خواهد داد.

برای کنترل این پدیده به چندین سال زمان و برنامه ریزی دقیق نیاز است و باید هرچه سریعتر در این خصوص تدابیری اتخاذ شود.

استان فارس به دلیل نزدیکی با کانونهای ریزگرد همیشه در معرض خطر قرار دارد و علاوه بر اینکه این پدیده هم می تواند بر سلامت انسانها، هم بر سلامت گیاهان و جانوران تاثیر بگذارد ضمن اینکه مصرف سوخت را زیاد می کند.

طی چند سال گذشته پیش بینیهای کارشناسان بر احتمال ورود این ریزگردها به استان فارس بود به گونه ای که این امر یک تهدید جدی برای استان فارس تلقی می شد از این رو با توجه به مشاهده لکه های بیابانی در این استان و مشکلات دیگر، سال گذشته فارس نیز جزو استانهای جذب اعتبار ریزگرد قرار گرفت اما تاکنون اعتباری برای این موضوع به استان فارس پرداخت نشده و انتظار می رود هرچه سریعتر برای تخصیص اعتبار اقدام شود.

در این رابطه مدیرکل منابع طبیعی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: جنگل کاری در مسیر عبور نفت و گاز از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به فارس است که در این مصوبه مقرر شد که وزارت نفت اعتباری نزدیک به 10 میلیارد تومان طی پنج سال برای جنگل کاری درمسیرهای عبور نفت و گاز در استان فارس تخصیص دهد اما تاکنون این امر محقق نشده است.

کاظم بردبار ادامه داد: با وجود اینگونه مشکلات، وزارت نفت به تعهدات خود پیرامون تخصیص اعتبار عمل نکرده که ضروری است مسئولان این موضوع را پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: استان فارس یکی از استانهای آلوده به ریزگرد است که در اواخر سال گذشته ریزگردها خیلی زودتر به این استان آمدند که باید هرچه سریعتر تدابیر لازم اتخاذ شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس بیان کرد: ریزگردها منشا خارجی داشته و از شمال عراق و شرق عربستان وارد کشور می شوند به همین دلیل باید از منشاء آن اقداماتی برای مهار پدیده انجام شود.

وی با بیان اینکه ضروری است که در خوزستان نیز اقداماتی انجام شود، گفت: این استان بیشتر از سایر استانها تحت تاثیر این پدیده است که برای آن اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است.

بردبار افزود: استان فارس به ویژه مناطقی که در مسیر عبور گازرسانی قرار دارند بیشتر برای این پدیده مستعد هستند زیرا این مناطق بیابانی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: با چنین وضعیتی استان فارس در فصل بهار و تابستان همانند استان خوزستان گریبانگیر این پدیده خواهد شد.

وی تاکید کرد: بروز ریزگرد زندگی مردم به ویژه در شهرها را مختل می کند و علاوه براین پوششهای گیاهی و درختان جنگلی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.