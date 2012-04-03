دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در گزارشی اعلام کرد دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو که بعد از ظهر روز گذشته وارد ساختمان خالی کلیسایی در این شهر شده بودند، بازداشت شده اند.

بر این اساس با وجود برچیده شدن اردوگاه فعالان جنبش تسخیر در دسامبر گذشته توسط پلیس این شهر، معترضین تاکید کردند که از این ساختمان به عنوان پناهگاهی برای افراد بی خانمان استفاده می کنند.

این در حالی است که با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تسخیر" همچنان ادامه داشته و اکنون به اکثر شهرهای بزرگ آمریکا رسیده است.

گفتنی است جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که در روز هفدهم سپتامبر 2011 گروهی از مردم آمریکا در اعتراض به نابرابری های گسترده و بی عدالتی در این کشور، در مرکز تجاری نیویورک تجمع کردند.