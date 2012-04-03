  1. بین الملل
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو بازداشت شدند

دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو بازداشت شدند

یک رسانه غربی از بازداشت دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو در روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در گزارشی اعلام کرد دهها فعال جنبش تسخیر سانفرانسیسکو که بعد از ظهر روز گذشته وارد ساختمان خالی کلیسایی در این شهر شده بودند، بازداشت شده اند.

بر این اساس با وجود برچیده شدن اردوگاه فعالان جنبش تسخیر در دسامبر گذشته توسط پلیس این شهر، معترضین تاکید کردند که از این ساختمان به عنوان پناهگاهی برای افراد بی خانمان استفاده می کنند.

این در حالی است که با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تسخیر" همچنان ادامه داشته و اکنون به اکثر شهرهای بزرگ آمریکا رسیده است.

گفتنی است جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که در روز هفدهم سپتامبر 2011  گروهی از مردم  آمریکا در اعتراض به نابرابری های گسترده و بی عدالتی در این کشور، در مرکز تجاری نیویورک تجمع کردند.

کد مطلب 1568269

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