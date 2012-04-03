به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19 امروز سه شنبه با برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الجزیره امارات در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که طی آن نماینده ایران برابر تیم اماراتی تن به شکست داد.

در این دیدار که به قضاوت "کیم دونگ جیم" از کره جنوبی و در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم فوتبال الجزیره در دقیقه 6 توسط جمعه عبدالله به گل برتری دست پیدا کرد و با وجود حملاتی که شاگردان پرویز مظلومی داشتند اما نیمه اول با برتری تیم مهمان به پایان رسید.

در نیمه دوم استقلال روند هجومی تری به خود گرفت و با به میدان فرستادن یرکوویچ و میداودی سعی در جبران نتیجه داشت که در دقیقه 69 به هدف خود رسید و فریدون زندی با شوتی آرام که به مدافعان الجزیره هم برخورد کرد، دروازه حریف را باز کرد تا همه چیز از نو شروع شود اما این پایان کار نبود و در دقیقه 72 "باره" از غفلت مدافعان استقلال و خروج اشتباه مهدی رحمتی استفاده کرد و گل دوم را به ثمر رساند.

در دقایق باقیمانده استقلال تلاش زیادی کرد تا بتواند بازی را به تساوی بکشاند اما این تیم برای رسیدن به گل برنامه خاصی نداشت و حملات کم رمقی را روی دروازه حریف پی ریزی کرد. شاگردان پرویز مظلومی در شرایطی این بازی خانگی را واگذار کردند که در صورت پیروزی می توانستند به صدر جدول گروه اول لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند. تیم الجزیره امارات نیز با این پیروزی 9 امتیازی شد تا شانس صعودش به مرحله بعد افزایش یابد. استقلال هم 4 امتیازی باقی ماند.