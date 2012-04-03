به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الجزیره امارات تعدادی از تماشاگران این تیم آبی‌پوش تهرانی که از شکست تیم خود ناراحت بودند، به شدت علیه کادرفنی این تیم شعار دادند.

آنها با شعارهای "مظلومی حیا کن استقلال را رها کن" علیه سرمربی تیم خود شعار داده و به تشویق امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین این تیم پرداختند.

از سوی دیگر برخی از تماشاگران استقلال که پس از گل دوم الجزیره کاملا ساکت بودند، از دقیقه 80 به بعد ورزشگاه را ترک کردند و تعدادی از آنها هم در دقایق پایانی به شدت علیه بازیکنان الجزیره که وقت کشی می‌کردند شعار دادند.

همچنین در پایان این مسابقه بازیکنان و کادرفنی تیم الجزیره با اسکورت به رختکن رفتند و در این لحظات شعارهای هواداران علیه آنها بیشتر شده بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم الجزیره به پایان رسید.