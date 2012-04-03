به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از شکست 2 بر یک شامگاه سه شنبه استقلال برابر الجزیره امارات با ابراز نارضایتی از عملکرد آبی پوشان در این بازی گفت: از نتیجه راضی نیستم. انتظار بیشتری از بازیکنان و کادر فنی داشتم اما در این دیدار ترکیب استقلال بد چیده شده بود و تیم ما جسارت لازم برای حمله کردن را نداشت.

وی ادامه داد: از عملکرد هیچکس راضی نیستم. ما در ورزشگاه خانگی باید هجومی بازی می کردیم اما متاسفانه تیم با یک مهاجم به میدان رفت. من از عملکرد کادر فنی و بازیکنان راضی نیستم و قطعا کادر فنی و برخی بازیکنان را جریمه خواهم کرد. مظلومی هم تا زمانی که تیم حذف نشود در استقلال خواهد ماند و مطمئنم که ایشان خودش را پیدا خواهد کرد و استقلال در امارات الجزیره را شکست می دهد.

فتح الله زاده در مورد از دست رفتن فرصت صدرنشینی و کم شدن شانس صعود گفت: ما هنوز از دو تیم دیگر شانس بیشتری داریم و بازی های دیگری باقی مانده است که می توانیم امتیازات لازم را کسب کنیم. تیم ما باید برابر الجزیره بهتر بازی می کرد اما ترکیب استقلال بد چیده شده بود.

وی حق را به هواداران دارد و گفت: طبیعی است که وقتی تیم استقلال می بازد همه هواداران ناراحت هستند. من حق را به آنها می دهم چرا که از تیم شان پیروزی می خواهند. ما در ورزشگاه آزادی جسارت لازم را نداشتیم و هیچکدام از بازیکنان نتوانستند عملکرد راضی کننده ای داشته باشند.

فتح الله زاده در مورد سرنوشت پرویز مظلومی گفت: ایشان تا زمانی که استقلال حذف نشود سرمربی خواهند ماند و اگر حذف شویم برکنار خواهد شد. با امیرقلعه نویی هم تا به حال صحبتی نشده است اما ظاهرا برخی ها می خواهند قلعه نویی را از استقلال جدا کنند. او یک استقلالی اصیل است اما آقای مظلومی فعلا سرمربی ماست و بنده هم هیچ صحبتی با قلعه نویی نکرده ام.