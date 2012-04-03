به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو غروب سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کمی رشد خوبی داشته است افزود: تا کنون سه و نیم میلیون دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون نیز یک میلیون و 600 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.



وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در واقع پروژه موفق نظام جمهوری اسلامی بوده و این موفقیت نیز موهون حمایت‌های امام راحل، مقام معظم رهبری، مراجع و علمای بزرگ بوده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: بنده دغدغه فرهنگ دینی و اسلامی دارم و تنها ریاست بر این دانشگاه برای بنده ملاک نبوده و بدنبال جاری کردن مسیر فرهنگ اسلامی و دینی در این دانشگاه هستم.



وی با اشاره به صدور اولین بخشنامه خود در طی مدیریت 17روزه اش بر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این بخشنامه اعلام کردیم که دانشجویان دانشگاه آزاد با داشتن برخی از شرایط می‌توانند به محل زندگی پدر و مادر خود بازگردند و ادامه تحصیل دهند.



دانشجویان پسر با معدل بالای 17 می‌توانند انتقالی بگیرند



دانشجو افزود: دختران دانشجو در این بخشنامه در اولویت هستند و برای اینکه عدالت نیز رعایت شود مدرک دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از همان دانشگاه مبدا صادر می‌شود و برای پسران دانشجو نیز دو شرط قرار داده شد که داشتن معدل بالای 17 و تحصیل در دو ترم تحصیلی متوالی در دانشگاه مبدا از جمله این شروط است.



وی در ادامه تأکید کرد: ارتقای سطح علمی آموزشی و پژوهشی از دیگر برنامه‌های در اولیت این دانشگاه بوده و معتقدیم که ارتقا کمی باید همراه با ارتقا کیفی باشد.

