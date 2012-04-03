به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو غروب سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کمی رشد خوبی داشته است افزود: تا کنون سه و نیم میلیون دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون نیز یک میلیون و 600 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.
وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در واقع پروژه موفق نظام جمهوری اسلامی بوده و این موفقیت نیز موهون حمایتهای امام راحل، مقام معظم رهبری، مراجع و علمای بزرگ بوده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: بنده دغدغه فرهنگ دینی و اسلامی دارم و تنها ریاست بر این دانشگاه برای بنده ملاک نبوده و بدنبال جاری کردن مسیر فرهنگ اسلامی و دینی در این دانشگاه هستم.
وی با اشاره به صدور اولین بخشنامه خود در طی مدیریت 17روزه اش بر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این بخشنامه اعلام کردیم که دانشجویان دانشگاه آزاد با داشتن برخی از شرایط میتوانند به محل زندگی پدر و مادر خود بازگردند و ادامه تحصیل دهند.
دانشجویان پسر با معدل بالای 17 میتوانند انتقالی بگیرند
دانشجو افزود: دختران دانشجو در این بخشنامه در اولویت هستند و برای اینکه عدالت نیز رعایت شود مدرک دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از همان دانشگاه مبدا صادر میشود و برای پسران دانشجو نیز دو شرط قرار داده شد که داشتن معدل بالای 17 و تحصیل در دو ترم تحصیلی متوالی در دانشگاه مبدا از جمله این شروط است.
وی در ادامه تأکید کرد: ارتقای سطح علمی آموزشی و پژوهشی از دیگر برنامههای در اولیت این دانشگاه بوده و معتقدیم که ارتقا کمی باید همراه با ارتقا کیفی باشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از صدور اولین بخشنامه خود در راستای تسهیل نقل و انتقال دانشجویان این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو غروب سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کمی رشد خوبی داشته است افزود: تا کنون سه و نیم میلیون دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون نیز یک میلیون و 600 هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.
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