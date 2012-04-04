314 گلزار شهید در اردبیل ساماندهی شد

میر ودود سید شنوا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در سطح استان اردبیل سه هزار و 226 گلزار شهید وجود دارد که تا کنون عملیات ساماندهی 314 گلزار به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و 437 شهید و 21 گلزار ساماندهی شده مربوط به مرکز استان است،‌ گفت‌: عملیات بازسازی و مرمت 949 گلزار دیگر نیز در این شهرستان آغاز شده و با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است.

این مسئول از آماده سازی ساختمانی برای ایجاد موزه شهدا در اردبیل خبر داد و افزود: سال گذشته یکی از خانه های تاریخی اردبیل برای این کار اختصاص یافت و اکنون در مرحله مرمت و آماده سازی قرار دارد.

موزه شهدای اردبیل به بهره برداری می رسد



سید شنوا افزود: تلاش می شود در هفته دفاع مقدس این موزه تجهیز و مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیر کل بیناد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل توسعه برنامه های فرهنگی و رسیدگی به امور خانواده های شهدا و ایثارگران را از مهمترین برنامه های این بنیاد در سالجاری دانست و افزود: بیناد شهید با اجرای طرح سپاس و با مراجعه خادم به منازل مخدوم توانسته گامهای موثری در رفع مشکلات خانواده های ایثارگران بردارد.

سید شنوا هوشمندسازی کارتهای ایثارگران و پرداخت بیمه تکمیل ایثارگران توسط دستگاههای اجرایی و افزایش تولید و نشر کتب در حوزه ایثار و شهادت را از دیگر برنامه های مهم این بنیاد در سالجاری عنوان کرد.