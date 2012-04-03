به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل الجزیره امارات با بیان این مطلب افزود: از عملکرد تیمم راضی هستم. ما در مصاف با الجزیره حملات زیادی روی دروازه حریف داشتیم و حقمان باخت نبود.

وی افزود: استقلال در مصاف با الجزیره تیم برتر میدان بود و استحقاق شکست را نداشت. ما در این مسابقه حتی مساوی هم نباید می کردیم و کمترین حقمقان پیروزی با اختلاف چند گل بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: متاسفانه بعد از زدن گل مساوی خیلی سریع و راحت گل دوم را روی از هم پاشیدگی و به هم ریختگی سازمان دفاعی تیم دریافت کردیم آن هم در شرایطی که برای زدن گل دوم تلاش می کردیم.

وی دستپاچگی در زمان حمله و دفاع را از عوامل ناکامی تیم استقلال در بازی مقابل الجزیره امارات خواند و گفت: از نحوه بازی شاگردانم راضی ام اما از عملکرد مهاجمانم نه. مگر می شود در یک بازی آسیایی آن هم مقابل یک تیم حرفه ای چون الجزیره تا این اندازه صاحب موقعیت گل شویم و از آن بهره لازم را نبریم؟ مگر می شود اینقدر فرصت گل بدست بیاوریم و در پایان بازنده شویم؟

وی ضمن تاکید دوباره بر اینکه استقلال باید الجزیره امارات را شکست می داد گفت: حریف ما بسیار حرفه ای بود و در شرایطی که ما سرعت باز ی را افزایش می دادیم با توقف های گاه و بی گاه سرعت ما را می گرفت و بازی را بعد از گل دوم به کنترل خود درآورده بود.

وی افزود: از بابت این پیروزی به تیم الجزیره تبریک می گویم . این تیم 3 امتیاز خوب را کسب کرد.

وی شکست استقلال مقابل الجزیره امارات را ناشی از بی عدالتی فوتبال خواند و در عین حال از تماشاگران استقلال بابت حمایت و همراهی این تیم تشکر کرد.

در ادامه خبرنگاری از مظلومی نظرش را در خصوص شعارهای هواداران استقلال علیه او و تشویق امیر قلعه نویی جویا شد که متاسفانه یکی از کارمندان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال که در کنار مظلومی نشسته بود از آن خبرنگار خواست که به طرح این موضوع نپردازد آن هم با این توجیه که در اینجا نشست خبری لیگ قهرمانان آسیاست و جای طرح چنین پرسش هایی نیست. این فرد که ظاهرا ارتباط نزدیکی با باشگاه استقلال دارد در پایان مسابقه بازیکنان خارجی استقلال را سوار خودرو خود کرد و از ورزشگاه خارج کرد.

مظلومی همچنین در پاسخ به اظهارات علی فتح الله زاده که عنوان کرده بود کادر فنی استقلال را جریمه خواهد کرد گفت: در هر صورت فتح الله مدیرعامل باشگاه است و حق دارد هر کاری که دوست دارد انجام دهد اما شما باید توجه داشته باشید تیم ما در بازی با الجزیره عملکرد فنی خوبی داشت و مستحق باخت نبود. تیم ما در خانه باخته و ظاهرا مدیرعامل باشگاه به صورت احساسی حرفهایی زده است.

وی همچنین ضمن یادآوری قهرمانی استقلال در جام حذفی و تبریک آن به هواداران این تیم گفت: ما امروز چهارمین تیم آسیا هستیم. من استقلال را در چنین شرایطی تحویل گرفتم که در رده بندی جهانی دویست و چهلم بود اما رتبه امروز تیم به 104 رسیده است. ما نباید با یک باخت همه چیز را نادیده بگیریم و موفقیت های گذشته را فراموش کنیم. نباید یک باخت باعث شود تمام چیزهای خوب عوض شود.

مظلومی همچنین این حق را برای تماشاگران علاقه مند به این تیم قائل شد که نسبت به عملکرد آبی پوشان معترض باشند و افزود: زمانی که تیم شکست می خورد طبیعی است که تماشاگران به صورت احساسی شعار بدهند. تماشاگران وقتی ناراحت می شوند باید به گونه ای واکنش نشان دهند. اما ظاهرا شما (خبرنگاران) تشویق های آنها را در جریان بازی ندیده اید.

وی همچنین یادآور شد: من از روزی که به استقلال آمده ام به حواشی توجهی نداشته ام چرا که در تیم بزرگی چون استقلال حواشی زیادی وجود دارد. ما امروز بعد از چند هفته باخته ایم آن هم در شرایط که خوب بازی کرده و مستحق باخت نبوده ایم. با این شرایط نباید با تیم ما این گونه برخورد شود.

وی از تلاش خود و دستیارانش برای رفع مشکل گلزنی تیم استقلال یاد کرد و گفت: ما در تیم خود نفرات بزرگی چون آرش برهانی داریم که آقای گل لیگ بوده اما اینکه او نمی تواند دروازه را در آخرین لحظه باز کند دیگر دست من نیست و بر می گردد به استعداد و خلاقیت آن بازیکن. متاسفانه امروز بازیکنی حرفه ای چون ساموئل که در انگلیس هم بازی کرده در دو قدمی دروازه الجزیره توپ را به بیرون زد. تمامی اینها ناشی از فشار و استرسی است که پس از دریافت گل آن هم در شرایطی نابرابر به تیم ما وارد شد.

وی انتظار خود از بازیکنان بزرگ استقلال را بدین صورت مطرح کرد که باید در جریان مسابقه کنترل بیشتری روی جریان بازی می داشتند و افزود: انشاءالله در امارات بهتر بازی می کنیم و توپهایمان وارد دروازه می شود. مقابل یک تیم حرفه ای چون الجزیره با این هم بازیکن خوب و حرفه ای ما صاحب موقعیت های زیادی شدیم اما شانس یار ما نبود و نتیجه را واگذار کردیم.

مظلومی همچنین در واکنش به اظهارات که گفته بود که استقلال در مصاف با الجزیره جسورتر می بوده است گفت: باید از این جسورتر بازی می کردیم . تیم من 10 نفره حمله می کرد و دفاع نداشت آیا این جسارت نیست؟ ای کاش قدری محتاط تر بازی می کردیم شاید نتیجه بهتر بدست می آوردیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: فرهاد مجیدی رفته و بهتر است دیگر به موضوع جدایی او نپردازیم همانطور که گفتم مهاجمان ما خوب باز ی نکردند حتی میلاد را نیز به زمین آوردیم که گره مشکلات تیم را باز کند اما حضور او نیز به ما کمکی نکرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم الجزیره به پایان رسید.