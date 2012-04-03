الریان برابر نسف قارشی پیروز شد/ حفظ جایگاه استقلال در رده دوم گروه A

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و در گروه A، امشب یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم الریان قطر با برتری 3 بر یک برابر نسف قارشی ازبکستان، نخستین پیروزی خود در این مسابقات را بدست آورد.

در این دیدار که از ساعت 20 و ورزشگاه احمد بن علی الریان برگزار شد، رودریگو تاباتا(6)، دانیل گوما(64) و احمد علاءالدین(88) برای الریان گل زدند و شاهمرادوف(57) تک گل تیم نسف قارشی ازبکستان را به ثمر رساند.

با این پیروزی تیم الریان به رده سوم گروه A صعود کرد و نسف قارشی ازبکستان به رده چهارم سقوط کرد. ضمن اینکه جایگاه تیم استقلال هم در رده دوم این گروه حفظ شد.

جدول رده بندی:

1- الجزیره امارات 9 امتیاز

2- استقلال ایران 4 امتیاز

3- الریان قطر 3 امتیاز

4- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز