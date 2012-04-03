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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۰۶

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا/

الریان برابر نسف قارشی پیروز شد/ حفظ جایگاه استقلال در رده دوم گروه A

الریان برابر نسف قارشی پیروز شد/ حفظ جایگاه استقلال در رده دوم گروه A

در ادامه دیدارهای هفته سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیم الریان قطر با پیروزی برابر نسف قارشی ازبکستان، جایگاه استقلال را در رده دوم گروه A این رقابتها حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و در گروه A، امشب یک دیدار برگزار شد که طی آن تیم الریان قطر با برتری 3 بر یک برابر نسف قارشی ازبکستان، نخستین پیروزی خود در این مسابقات را بدست آورد.

در این دیدار که از ساعت 20 و ورزشگاه احمد بن علی الریان برگزار شد، رودریگو تاباتا(6)، دانیل گوما(64) و احمد علاءالدین(88) برای الریان گل زدند و شاهمرادوف(57) تک گل تیم نسف قارشی ازبکستان را به ثمر رساند.

با این پیروزی تیم الریان به رده سوم گروه A صعود کرد و نسف قارشی ازبکستان به رده چهارم سقوط کرد. ضمن اینکه جایگاه تیم استقلال هم در رده دوم این گروه حفظ شد.

جدول رده بندی:
1- الجزیره امارات 9 امتیاز
2- استقلال ایران 4 امتیاز
3- الریان قطر 3 امتیاز
4- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز

کد مطلب 1568305

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