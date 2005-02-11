آجورلو : برانكو بهترين تيم تاريخ فوتبال ايران را دراختيار دارد// احتياط در بازي با بحرين حرف اول را مي زد

سردارمصطفي آجورلو مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي پاس تهران در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تسليت ايام سوگواري امام حسين (ع) و ماه محرم با بيان مطلب فوق افزود : در صورتيكه تيم ملي وضعيت و شرايط را به طور طبيعي طي كند مي تواند به عنوان سرگروه از اين مرحله به مسابقات جام جهاني صعود نمايد.

وي ادامه داد : در بازي با بحرين تيم ما يك سروگردن از نظرمهره و نيزتجربه بين المللي پيش بود اما حساسيت هاي خاص اين مسابقه سبب شد تا مسوولان تيم و كادر فني بازي محتاطانه و منطقي را از بازيكنان خواستار شوند كه در اين مسابقه شاهد بوديم احتياط حرف اول را مي زد.



آجورلو اضافه كرد : با اينكه تيم ملي توانايي كسب سه امتيازاين مسابقه را داشت اما با توجه به شرايط و موقعيت موجود كسب يك امتياز نيز مي تواند براي ما حايز اهميت باشد ضمن اينكه بايد به خاطر داشته باشيم نبايد فرصت ها را به آساني از دست داد و منتظر اما و اگرهاي روزهاي پاياني بود.

مديرعامل باشگاه پاس تهران با تاكيد برتاكتيك پذير بودن بازيكنان ايراني گفت : بازيكنان ملي پوش ما از نظر تكنيكي در سطح بسيار بالايي قرار دارند ضمن اينكه ضريب تاكتيك پذيري آنها نيز در مرتبه بسيار بالايي است. با اين حال بازيكني نظير فريدون زندي با دو جلسه تمرين نمي تواند به هماهنگي لازم با بقيه بازيكنان دست پيدا كند و يا نحوه آرايش بازيكنان به نحوي بود كه عدم هماهنگي درآن به وضوح به چشم مي آمد. با اين وجود در خصوص نحوه استفاده بازيكنان و يا ارنج تيم بايد به نظر سرمربي تيم ملي احترام گذاشت وبا درك اين مساله كه اين تيم بهترين تيم تاريخ فوتبال ما به شمار مي رود و برانكو بهترين هاي فوتبال ما را دراختيار دارد بايد به او اعتماد كرده و در فضايي سالم به تيم ملي اجازه دهيم كه با آرامش مسيررسيدن به جام جهاني را با اقتدار طي نمايد.

وي با تاكيد بر اين مساله كه باشگاه پاس همواره تيم ملي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده تاكيد كرد : دردوره اي بازيكنان تيم ملي تنها از دو باشگاه پايتخت نشين تشكيل مي شدند اما در حال حاضر پاس و فولاد بيشترين بازيكن را در تيم ملي دارند و اين مي تواند براي فوتبال ما يك حسن تلقي شود اما عيب بزرگ آن اينست كه كه ما در مقطع بسياري از فصل بازيكنان خود رادراختيار نداريم و انتظارمان از فدراسيون فوتبال اينست كه به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه ما بيش از اين متضرر نشويم. باشگاه پاس همواره از اين مساله ضرر كرده اما منافع ملي را فداي منافع باشگاه نموده است كه جا دارد فدراسيون فوتبال باتوجه به درپيش بودن مسابقات ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا شرايطي را فراهم آورد تا باشگاه پاس نيز بتواند با تمام توان و قوا دراين عرصه حاضر شود. با اين حال در نيم فصل دوم ، تيم ما تيمي متفاوت تر از نيم فصل نخست خواهدبود و انتظار اينست كه بتوانيم در رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا نيز نماينده شايسته اي براي فوتبال كشور باشيم.

سردارآجورلو با اشاره به بازيكنان كمكي پاس در ليگ قهرمانان آسيا گفت : چهار بازيكن از تيم هاي ملوان ، ابومسلم ، ذوب آهن و پرسپوليس مدنظر ما قرار دارند كه مكاتبات لازم با باشگاههاي آنها صورت رفته تا بتوانيم از وجود اين بازيكنان كه درحال حاضر از بردن نام آنها معذورم استفاده نماييم. ضمن اينكه در مكاتبه اي با فدراسيون فوتبال خواهان استفاده از اين بازيكنان كمكي در ليگ نيز شده ايم تابتوانند به شكل قرضي براي ما به ميدان بروند و هماهنگي لازم را با سايرين بدست بياورند كه منتظر پاسخ فدراسيون در اين خصوص هستيم.

