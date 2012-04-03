تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم فروردینماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و چهارم آوریل سال 2012 میلادی.
- روز دوم از هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امروز و امشب طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - العربی قطر، ساعت 16:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* الاتحاد عربستان - بن یاس امارات، ساعت 22:15، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده
گروه D:
* الشباب امارات - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی
* الغرافه قطر - پرسپولیس ایران، ساعت 20:05، ورزشگاه ثانی بن جاسم الغرافه
گروه F:
* اولسان هیوندای کره جنوبی - بریزبین روور استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه اولسان بیگ کرون
* بیجینگ گوان چین - اف سی توکیوی ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران پکن
گروه H:
* کاشیوا ریسول ژاپن - گوانگجو اورگرانده چین، ساعت 14:30، ورزشگاه هیتاچی کاشیوا
* بوریرام یونایتد تایلند - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه ای موبایل بوریرام
- روز نخست از نهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر شرم الشیخ در مصر آغاز میشود که طی آن در بخش مردان علی مهدوی در وزن پنجم و فرشاد صالحی مهر در وزن دهم و در بخش بانوان زهرا افتخاری در وزن پنجم و پریناز کفایی در وزن دهم به مصاف حریفان خود میروند.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان میرسد:
* رئال مادرید اسپانیا - آپوئل نیکوزیا قبرس، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید
* بایرن مونیخ آلمان - المپیک مارسی فرانسه، ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن
نظر شما