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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و برگزاری دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌‍‌شنبه شانزدهم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و چهارم آوریل سال 2012 میلادی.

- روز دوم از هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز و امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه B:
* پاختاکور ازبکستان - العربی قطر، ساعت 16:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* الاتحاد عربستان - بن یاس امارات، ساعت 22:15، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده
گروه D:
* الشباب امارات - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی
* الغرافه قطر - پرسپولیس ایران، ساعت 20:05، ورزشگاه ثانی بن جاسم الغرافه
گروه F:
* اولسان هیوندای کره جنوبی - بریزبین روور استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه اولسان بیگ کرون
* بیجینگ گوان چین - اف سی توکیوی ژاپن، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران پکن
گروه H:
* کاشیوا ریسول ژاپن - گوانگجو اورگرانده چین، ساعت 14:30، ورزشگاه هیتاچی کاشیوا
* بوریرام یونایتد تایلند - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 16، ورزشگاه ای موبایل بوریرام

- روز نخست از  نهمین دوره رقابتهای‌ تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر شرم الشیخ در مصر آغاز می‌شود که طی آن در بخش مردان علی مهدوی در وزن پنجم و فرشاد صالحی مهر در وزن دهم و در بخش بانوان زهرا افتخاری در وزن پنجم و پریناز کفایی در وزن دهم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* رئال مادرید اسپانیا - آپوئل نیکوزیا قبرس، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید
* بایرن مونیخ آلمان - المپیک مارسی فرانسه، ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن

کد مطلب 1568311

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