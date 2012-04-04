همسران ایثارگران و جانبازان 70 درصد شهریاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای اداری شهرستان شهریار در سال 91 با حضور خانواده های جانبازان بالای 70 درصد، فرماندار، ائمه جمعه، حسین گروسی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سردار سعیدی جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور، طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید استان تهران و رئوسای ادارات شهرستان شهریار برگزار شد.

در این مراسم از همسران جانبازان و ایثارگران بالای 70 درصد شهرستان شهریار تجلیل و قدردانی شد.

در ادامه مراسم مذکور، به تمامی همسران جانبازان و ایثارگران بالای 70 درصد تندیس یادبود هشت سال دفاع مقدس و لوح تقدیر از سوی مسئولان شهرستان اهدا شد.