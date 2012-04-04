تناقض در آمار گردشگران اردبیل/ پیچ و تاب بی فرجام اعداد برای همخوانی

قابلیتهای بی شمار گرشگری اردبیل در زمینه های تاریخی، فرهنگی و طبیعت منحصر به فرد آن برخلاف وعده نهادهای مسئول امسال نیز در جذب مسافران نوروزی مهجور ماند و دین خود را ادا نکرد.

در این میان نکته قابل توجه آمارهای ضد و نقیضی است که با کنار هم قرار دادن آنها نه تنها نتیجه روبه رشدی حاصل نمی شود، بلکه این سوال را ایجاد می کند که آیا ارائه این آمارها با مطالعه قبلی صورت گرفته و یا با تکیه بر ذهن فراموش کار مخاطب بازی با اعداد و ارقام است؟!

به عقیده شهروندان اردبیلی، پتانسیل نهفته گردشگری این استان می تواند زمینه ساز حضور گردشگران در فصول مختلف سال باشد، اما با وجود ضعف عمده در معرفی و نبود زیر ساختهای قابل توجه این مهم محقق نشده و دلایل دیگری از جمله صعب العبور بودن راههای ارتباطی و یا ناپایداری جوی بهانه ای به اصطلاح موجه در توجیه ضعف حوزه توریسم برای مسئولان شده است.

مقایسه آمارها مخاطب را به بن بست می رساند

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، در نوروز امسال میزان حضور گردشگر در اردبیل با رشد 14 درصدی به تعداد دو میلیون نفر رسید و علاوه بر آن مدت اقامت هر مسافر نیز در این ایام ارتقاء یافت.

در نوروز سال 90 بیش از دو میلیون و 51 هزار و 91 گردشگر به استان اردبیل سفر کرده بودند که نسبت به نوروز سال 89 رشد 18.3 درصدی داشته، بنابراین مقایسه این دو آمار و بیان رشد 14 درصدی بیشتر به یک معادله دو مجهولی شباهت دارد.

به نظر می رسد این آمارها براساس تاکید و تحقق غیرمنطقی ادعای مسئولان مبنی بر افزایش 10 درصدی ورود گردشگر که قبل از آغاز سفرها به آن تاکید داشتند، صورت گرفته و آمارهای اعلام شده و موجود متناقض است.

وعده فریبنده افزایش شش برابری تعداد گردشگران

علاوه بر تناقض در ارائه دقیق آمارها، استفاده از صفاتی مانند "افزون بر"، "بیش از" و "بالغ بر" از جمله موضوعات مهمی است که به عقیده مخاطبان طفره رفتن از پاسخ دقیق و شفاف است.

ادعای روشن این تناقضات را می توان در ارائه آمار روزهای اول تعطیلات نوروزی مشاهده کرد، در حالی که استان اردبیل در اواخر سل گذشته و اوایل سال جدید با ناپایداری جوی و بارش سنگین برف مواجه بود و کمتر گردشگری به این استان سفر می کرد، نهادهای مرتبط در روز سوم عید از ورود حدود 300 هزار گردشگر به اردبیل خبر دادند که شاید بی راه نبوده، اما برغم تداوم شرایط جوی و در اقدامی قابل توجه دو روز بعد و در روز پنجم فروردین این آمار با رشد نجومی و غیر قابل باور به بیش از 800 هزار نفر افزایش یافت.

افت 20 درصدی گردشگران خارجی

همچنین به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ورود مسافران خارجی به اردبیل نیز امسال با رشد 26 درصدی در مقایسه با سال گذشته روبرو بوده و به رقم 16 هزار و 347 نفر رسیده است، این در حالی است که این مقام مسئول در پایان تعطیلات نوروزی سال گذشته تعداد گردشگران خارجی را بیش از 20 هزار نفر برشمرده بود.

این ارقام نشان می دهند استان اردبیل نه تنها به نسبت سال گذشته افزایشی در ورود گردشگران خارجی نداشته، بلکه ضمن کاهش حدود سه هزار 500 نفری با افت 20 درصدی مواجه بوده است.

بهروز ندایی مقصد عمده گردشگران را به ترتیب آبهای گرم و معدنی، مراکز تاریخی و طبیعی دانسته و اعتقاد داشت موزه‌ها، بازار اردبیل، مجتمعهای آب‌درمانی ‌بویژه بقعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی از دیگر مراکز مورد بازدید بوده است.

همچنین فارغ از عدم موفقیت برنامه ریزیها برای افزایش گردشگران در استان اردبیل، امسال میزان مسافرت مردم اردبیل به کشورهای خارجی بویژه به کشور آذربایجان نیز با کاهش 102درصدی روبرو بوده و از هفت هزار نفر سال قبل به سه هزار و 500 نفر طی نوروز سال 91 رسیده است.

اما مهمترین و متفاوت ترین آمار ارائه شده بنوعی مربوط به فرماندار اردبیل است، وی در سال گذشته با وجود اعلام ورود 20 هزار گردشگر به استان از سوی نهادهای گردشگری و رسمی استان، از ورود بیش از 800 هزار گردشگر خارجی به این استان خبر داده بود.

برخی معتقدند در این آمار ورود و خروج اتباع آذربایجانی از طریق مرز بیله سوار که بیشتر با اهداف اقتصادی و ماندگاری چند ساعته و با گذرنامه های موقت مرزی صورت می گیرد، آورده شده که باید عنوان کرد ارقام ثبت و ارائه شده از سوی مسئولان گمرکی استان برای این شیوه مسافرات نیز با آمار ارائه شده تناقض دارد.

سرعین بی رونق ترین نوروز را سپری کرد

طبق اعلام مسئولان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان امسال شهرستانهای سرعین و بیله سوار دارای بیشترین حجم مسافران نوروزی بوده اند، اما به گواه شهروندان سرعین به عنوان نگین گردشگری استان اردبیل، این شهرستان در نوروز امسال بی رونق ترین و خلوت ترین سال را سپری کرده است.

شهروندان این شهرستان توریستی میزان ورود مسافران را در سال جاری بسیار نامطلوب ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند در سال گذشته تعداد بیشتری از گردشگرا را پذیرا بودند.

یک شهروند سرعینی با تاکید به جایگاه ویژه شهرستان سرعین در بخش توریسم استان عدم اطلاع رسانی و آب و هوای نامساعد را از جمله دلایل مسافرتهای اندک به این شهرستان دانست.

حسن معتمد تصریح کرد: با وجود اینکه آب و هوای این منطقه از جمله دلایل مسافرت اندک گردشگران است، در صورتی که قابلیتهای این منطقه را به گردشگران شناسانده شود، سرعین در تمام فصول شاهد ورود گردشگر خواهد بود.

اعلام آمارهای متفاوت از سوی دستگاه های متفاوت

استان اردبیل برای مسافران نوروزی امسال علاوه بر 220 مرکز اقامتی با 21 هزار و 850 تخت پذیرایی در اماکن اقامتی عمومی و خصوصی، 62 مدرسه در قالب 500 کلاس درس نیز برای گردشگران فرهنگی کشور تدارک دیده بود که به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان حدود 18 هزار نفر در قالب چهار هزار خانوار از این اماکن استفاده کردند.

با مقایسه این آمار با تعداد گردشگران فرهنگی نوروز سال گذشته که بالغ بر 22 هزار و 550 خانوار فرهنگی بوده و در بیش از 135 آموزشگاه در قالب هزار و 100 کلاس اسکان داده شده بودند، با کاهش گردشگران در نوع فرهنگی نیز روبرو بوده ایم که خود می تواند بیانگر کاهش مسافران نوروزی استان اردبیل باشد.

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گزارش: ونوس بهنود