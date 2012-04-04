سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان آمل حدود 38 هزار هکتار شالیزار قابل کشت برنج دارد، که از40 روز گذشته تا کنون کشاورزان آملی اقدام به خزانه گیری و بذرپاشی شالی کردند.
وی ادامه داد: تا کنون حدود 33 هزار هکتار از شالیزارهای آمل شخم و شیار و حدود نیمی از این مقدار آب تخت شده است.
مدیرجهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان آملی هر ساله، شخم و شیار را در فصل زمستان به منظور آماده سازی کشت برنج، دفع آفات کرم ساقه خوار برنج و کاهش استفاده از سموم شیمیایی در زمان پرورش برنج انجام می دهند.
امینی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از نیمی از شالیزارهای آمل به زیر کشت برنج از نوع ارقام محلی و حدود نیمی دیگر ارقام پرمحصول برود..
وی افزود: شهرستان آمل با حدود 38 هزار هکتار شالیزار، سالانه حدود 200 هزار تن برنج سفید تولید می کند.
مدیر جهاد کشاورزی آمل ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی آمل امسال به منظور حمایت از شالیکاران این شهرستان، حدود 36 تن انواع بذرهای تخصصی و اصلاح شده پر محصول میان آنان توزیع کرد.
شهرستان آمل از مناطق مهم کشور در تولید برنج محسوب می شود و به طوری کلی برنج مورد نیاز بیش از سه میلیون نفر ایرانی را تامین می کند.
امینی با مهر مطرح کرد:
آغاز خزانه گیری برنج در 22 هزار هکتار اراضی شالیزاری آمل
آمل - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: تا کنون بیش از 22 هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان برای کشت برنج در سال زراعی جدید، خزانه گیری و بذرپاشی شد.
سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان آمل حدود 38 هزار هکتار شالیزار قابل کشت برنج دارد، که از40 روز گذشته تا کنون کشاورزان آملی اقدام به خزانه گیری و بذرپاشی شالی کردند.
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