مستند خاکریز خاطرات در مناطق عملیاتی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند خاکریز خاطرات با موضوع راهیان نور به مدت 30 دقیقه در اهواز مراحل فیلمبرداری خود را طی کرد و از مراحل سفر راهیان نور این استان به مناطق عملیاتی در ایام نوروز فیلمبرداری کرد.

هدف از ساخت این مستند زنده نگهداشتن یاد و خاطره جانفشانی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس عنوان شده است.



این مستند شامل مناطق عملیاتی جنوب کشور است که حاوی بخشهای اعزام کاروانها، روایتگری روایان، تصاویر مناطق عملیاتی و... است.



حرکت کاروانهای راهیان نور از سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور به خصوص استان خوزستان از 25 اسفند ماه 1390 تا 15 فروردین ماه امسال به اوج خود رسید و کاروانهایی از سراسر کشور به سرزمینهای نور دیدن کردند.



قرار بود هر استان یک فیلم مستند از حرکت کاروانهای راهیان نور خود تولید کند.



کاروانهای راهیان نور با وجود پایان تعطیلات نوروزی همچنان در حال ورود به مناطق عملیاتی هستند.