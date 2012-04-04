به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ابراهیمی دینانی و کریم مجتهدی از صاحبنظران ایرانی در حوزه اندیشه و ادبیات در کنفرانسی با عنوان «سعادت و نیکبختی در اندیشه ایرانی» در استراسبورگ فرانسه به سخنرانی خواهند پرداخت.
این کنفرانس برای نخستینبار و به همت جمعی از دانشگاههای کشور فرانسه و ایران در تاریخ 5 و 6 آوریل مصادف با 17 و 18 فروردین ماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار میشود.
بانی این مراسم دکتر حسین بیگباغبان استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در فرانسه و مسئول موسسه مطالعاتی آلزا در این کشور است.
در این کنرانس دو روزه به بررسی و واکاوی لایههای پنهان موجود در اندیشه ایرانی و غربی پرداخت خواهد شد و طی آن کریم مجتهدی با موضوع موقعیت مناسک در اندیشه ایرانی و غلامحسین ابراهیم دینانی با موضوع سعادت در اندیشه ایرانی به سخنرانی خواهند پرداخت.
مدیر کل کمیسیون یونسکو در ایران نیز از میهمانان ویژه این همایش دو روزه به شمار میرود.
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