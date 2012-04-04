  1. فرهنگ و ادب
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۴۳

دینانی و مجتهدی اندیشه ایرانی را به فرانسه می‌برند

دینانی و مجتهدی اندیشه ایرانی را به فرانسه می‌برند

کریم مجتهدی و غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع «اندیشه ایرانی» در استراسبورگ فرانسه سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ابراهیمی دینانی و کریم مجتهدی از صاحب‌نظران ایرانی در حوزه اندیشه و ادبیات در کنفرانسی با عنوان «سعادت و نیکبختی در اندیشه ایرانی» در استراسبورگ فرانسه به سخنرانی خواهند پرداخت.

این کنفرانس برای نخستین‌بار و به همت جمعی از دانشگاه‌های کشور فرانسه و ایران در تاریخ 5 و 6 آوریل مصادف با 17 و 18 فروردین ماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود.

بانی این مراسم دکتر حسین بیگ‌باغبان استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در فرانسه و مسئول موسسه مطالعاتی آلزا در این کشور است.

در این کنرانس دو روزه به بررسی و واکاوی لایه‌های پنهان موجود در اندیشه ایرانی و غربی پرداخت خواهد شد و طی آن کریم مجتهدی با موضوع موقعیت مناسک در اندیشه ایرانی و غلامحسین ابراهیم دینانی با موضوع سعادت در اندیشه ایرانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

مدیر کل کمیسیون یونسکو در ایران نیز از میهمانان ویژه این همایش دو روزه به شمار می‌رود.

کد مطلب 1568351

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