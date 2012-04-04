عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت جدید خرید گندم هفته آینده از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب و اعلام نهایی میشود. این درحالی است که تا این لحظه هیچگونه تغییری در قیمت گندم، آرد و نان صورت نگرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش قیمت نان، افزود: نان نیز همچون سایر کالاها از سوی دولت قیمتگذاری نمیشود، ضمن اینکه تاکنون نیز هیچگونه تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت نان گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این نکته که اگر قیمت آرد افزایش یابد، به طور قطع قیمت نان نیز افزایش خواهد یافت گفت: نان همچون شیرینی، بسکوییت و سایر فرآوردههایی است که از آرد تهیه میشود و قیمت آن به آرد وابستگی دارد. اما هنوز تغییری در قیمت آرد صورت نگرفته است.
قبادی همچنین در خصوص تکلیف دولت برای ذخیرهسازی کالا از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا کنون هیچ تکلیفی برای ذخیرهسازی کالا نداشتهایم.
وی در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردهاند که دولت اجازه داده تا شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز کار ذخیرهسازی کالاها را برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها انجام دهد، گفت: اگر وزیر دستور دهد، حتما این کار را انجام خواهیم داد.
گفتنی است مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که دولت مصوبه ای برای ذخیرهسازی کالاها در فاز دوم هدفمندی داشته است و براین اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در کنار بخش خصوصی به ذخیرهسازی گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن میپردازد.
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