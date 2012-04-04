به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینپور با صدور حکمی از سوی فرهاد دانشجو جانشین محمدرضا کریمی - مدیر کل سابق روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شد.
حسینپور پیش از این در سمت مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی مدیر کل جدید روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینپور با صدور حکمی از سوی فرهاد دانشجو جانشین محمدرضا کریمی - مدیر کل سابق روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شد.
حسینپور پیش از این در سمت مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکرد.
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