نادران در گفتگو با مهر: مرتضوی استعفا دهد تا به سرنوشت کردان دچار نشود

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص پیشنهادش به وزیر کار و مرتضوی در فرصت یک روزه تا اعلام وصول طرح اسیتضاح وزیر کار گفت:‌ ما قبلاً خیرخواهی‌هایمان را در رابطه با این افراد انجام دادیم و به صورت کتبی و شفاهی در جلسات مختلف به آنها اعلام کرده‌ایم که به مصلحت نیست این پرونده باز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای مرتضوی و شیخ‌الاسلام ظرفیت‌هایی هستند که در حد خودشان می‌توانند در برخی مسئولیت‌ها کارآیی داشته باشند، گفت: متاسفانه زمانی که برخی مسایل که ضرورت طرح ندارد به ناچار در مجلس از تریبون علنی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد این افراد از کارآمدی می‌افتند و نمی توانند در مسئولیت‌های مختلف قرار گیرند.



وی افزود: در زمان آقای کردان هم این خیرخواهی‌ها صورت گرفت و دوستانی از مجلس از ایشان خواستند که استعفا دهند، آقای کردان هم پذیرفت اما برخی دوستان در دولت قصد داشتند ایشان را حفظ کنند و بعد هم در جلسه استیضاح حضور نیافته و از ایشان دفاع نکردند و نتیجه این شد که آقای کردان توسط مجلس عزل شده و دیگر نتوانست مسئولیت اجرایی بر عهده بگیرد.



نادران تاکید کرد: به نظرم همین فرآیند در مورد آقای مرتضوی هم در حال طی شدن است. علیرغم اینکه مجلس خیرخواهی‌های خودش را کرده اما تا کنون در مواضع وزیر کار و دولت تغییری ایجاد نشده است.



وی با اشاره به فرصت یک روزه وزیر کار گفت: وزیر کار یک روز فرصت دارد که در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مرتضوی را عزل کند.



عضو کمیسیون اقتصادی افزود: مرتضوی هم یک روز فرصت دارد تا استعفا دهد تا به سرنوشت کردان دچار نشود چون آن مطالبی که از تریبون علنی مجلس نباید پخش شود، اگر شود قطعاً برای ایشان مفید نخواهد بود.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مرتضوی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال گذشته به ریاست تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان در همان زمان نیز تذکر کتبی را به رئیس جمهور در رابطه با انتصاب وی به این سمت ارایه دادند.



نمایندگان مجلس شوری اسلامی معتقدند مرتضوی از تجربه کافی برای تصدی این پست برخوردار نیست.



