آیت الله سید احمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست اخیر "دوستان سوریه" در استانبول ترکیه گفت: آنچه در حوادث سوریه جریان دارد تقابل دو جبهه سازش با صهیونیست ها و مقاومت در برابر اشغالگری است.

وی افزود: رژیم سوریه در خط مقدم مقاومت در یک سو ایستاده است و ایران و حزب الله لبنان حامی این جبهه اند و در مقابل آن آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب که در راس آنها عربستان ایستاده است در مقابل نظام سوریه ایستاده اند. همین تقابل می تواند ماهیت مخالفان سوریه را مشخص کند.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تردیدی در اینکه نباید حق هیچ مسلمانی بلکه هیچ انسانی ضایع شود نیست گفت: بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم پیشنهاد اصلاحات به بشار اسد قرار گرفت که بخشی از این اصلاحات تاکنون صورت گرفته و بخشی دیگر در آینده صورت خواهد گرفت.



امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه مگر حقوق بشر در کشورهایی مانند عربستان رعایت می شود که این دولت ها بدنبال احقاق حقوق مخالفان در سوریه هستند، گفت: دولت عربستان اشغالگر است و شاهدیم که معترضان بحرینی را وحشیانه سرکوب می کند و معترضان در کشور خود را نیز به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب و شکنجه می کند.



آیت الله خاتمی خاطرنشان کرد: رژیم عربستان چگونه به خود اجازه می دهد که نظام سوریه را به خاطر سرکوب معترضان محکوم کند.



وی با بیان اینکه قصه اصلی فشارها بر کشور سوریه انتقام از بیداری اسلامی است، گفت: غربی هاو ارتجاع عرب می خواهند با برخورد با رژیم سوریه که دوست ایران وهمراه با مقاومت حزب الله لبنان است بشار اسد را ساقط کنند تا از بیداری اسلامی انتقام بگیرند اما به هیچ وجه موفق نخواهند شد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به ترکیب اجلاس اخیر دوستان سوریه در کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیب اجلاس "دشمنان سوریه" در ترکیه فریاد می زند آنچه در این اجلاس گذشت در حقیقت مقابله با مقاومت و زمینه سازی برای سازش با رژیم صهیونیستی است.