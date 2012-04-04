پخش بیانات رهبری در مخالفت با مذاکره با آمریکا در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان در حال پخش برگه‌هایی حاوی فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با عدم مذاکره با آمریکا هستند.

پس از انتشار سخنانی به نقل ازیکی از مسئولان کشور مبنی بر تاکید وی بر مذاکره با آمریکا در زمان امام راحل ، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری هرگونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی غیر قابل قبول خواندند.

براساس این گزارش در برگه‌هایی که از سوی نمایندگان پخش می‌شود از قول مقام معظم رهبری آمده است: کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند یا از الفبای سیاسی چیزی نمی‌دانند و یا الفبای غیرت را خوب ننوشته‌اند.