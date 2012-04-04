کسب رتبه اول توسط شهرستان اهر در نصب کنتورهای حجمی

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان اهر ، که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ، نصب کنتورهای حجمی را برای جلوگیری از هدر رفت آب تولید شده در بخش کشاورزی ضروری برشمرد.

وی بااشاره به اهمیت فرهنگ سازی در بخش کشاورزی گفت: باید با ارائه راهکارهای مناسب، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی و ارتباطات چهره به چهره با کشاورزان و باغداران را به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه از آب کشاورزی تلاش مضاعف نمائیم.

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی اهر گفت: استفاده از روشهای نوین آبیاری را علاوه پرمصرف بهینه و صرف جویی موجب افزایش راندمان تولید برشمرد و افزود: باید در سال جدید یکی از برنامه های حوزه کشاورزی فرهنگ سازی و زمینه سازی برای اصلاح سیستم های آبیاری از سنتی به مدرن لحاظ شود.

فرماندار اهر همچین، با اشاره به اینکه یکی از پتانسیل مهم شهرستان اهر در ایجاد رونق اقتصادی و فضای کسب و کار بخش کشاورزی می باشد گفت: در سالجاری با مشارکت نهادهای مربوط با بخش کشاورزی و مراکز دانشگاه اولین همایش توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نیمه اول سالجاری در شهرستان اهر برگزار می شود.

وی، گفت: با هماهنگی های انجام شده با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی عملیات نقشه برداری از اراضی ملی قابل واگذاری به اتمام رسیده و زمینهای قابل واگذاری بزودی به سرمایه گذاتران بخش کشاورزی با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی واگذار می شود.

این مقام مسئول اعلام کرد در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و در سالجاری از تمامی طرح های کشاورزی که دارای توجیه اقتصادی بوده با اعطای تسهیلات و زمین مناسب حمایت می شود.

فرماندار اهر دراین جلسه انتقاد از برخی ادارات که با برخی آیین نامه های دست و پاگیر موجب دلسردی و سردرگمی سرمایه گذاران می شوند در این جلسه هشدار داد و با ارائه ساز و کارهای مناسب ضمن تسریع در حل مشکلات ارباب رجوع از سردواندن مردم و کاغذبازیهای بی مورد پرهیز نمایند که در صورت مشاهده با مسئول متخلف برخورد جدی می شود.

وی، مردم را ولی نعمتان نظام و انقلاب برشمرد و بر خدمت رسانی بیشتر به آنها تأکید کرد.

